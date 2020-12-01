ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

متى نتأكد أن مصاب كورونا تعافى تماما من الفيروس؟.. عضو اللجنة العليا للفيروسات يجيب.. فيديو

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 11:38 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الدكتور عادل خطاب عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزراة التعليم العالي ، إن المتعافين من فيروس كورونا يمكن إصابتهم بالفيروس مرة أخرى إذا تعرضوا لأي شخص مصاب خلال 3 او 4 شهور بعد التعافي واصابة الدكتورة الصيدلانية بالفيروس 3 مرات  أمر نادر مؤكدا  أنه لا يوجد احد يقوم بعمل مسحة ثانية اذا اصيب مرة اخرى .

وأضاف خطاب خلال مداخلة هاتفية في برنامج يحدث في مصر ، إن مريض فيروس كورونا يتم تشخيصه عن طريق المسحة الايجابية او عن طريق مجموعة من الاعراض بالاضافة الي مجموعة من تحاليل الدم والاشعة المقطعية .

واوضح خطاب ، أن بقايا فيروس كورونا الميت في الجسم المتعافي تظل موجودة وتتسبب في الاعراض وللتأكد من ان مريض فيروس كورونا تم شفائه هو ان يكون اخر 3 ايام مرو علية بدون اعراض .

وتابع عادل خطاب ، أن هناك أعراضا جديدة ظهرت في الموجة الثانية لفيروس كورونا بالإضافة إلى الأعراض الأولى المتعارف عليها ومن هذه الأعراض ظهور طفح جلدي وتنميل في الأطراف والقىء وتقلصات في الجهاز الهضمي .

واستكمل خطاب  ، ان المستقبلات التي تستقبل فيروس كورونا متواجدة في الجهاز الهضمي مثل تواجدها في الجهاز التنفسي وقبل ذلك كان أكثر الأعراض تكون اسهال مؤكدا ان حالات فيروس كورونا مرتفعة جدا بصورة ملحوظة و الحالات في تزايد منذ شهر نوفمبير .

وأكد خطاب ، أن جميع الجهات الطبية تعمل علي تشخيص حالات فيروس كورونا عن طريق الاشعة المقطعية ولا تلجأ إلى المسحة وكثير جدا من المسحات تتم في أماكن غير تابعة لوزارة الصحة وبالتالي لا يتم إضافة هذه إلى أرقام الإصابات .

واشار أن هناك الكثير من اصابات فيروس كورونا لا يظهر عليهم اعراض واذا ظهرت عليهم أعراض تكون اعراض برد خفيفة ومنها رشح وزكام ولا يوجد بها ارتفاع في درجات الحرارة ويكون المريض يكون في حالة جيدة .

وتابع خلال الأسبوع الأخير نرى حالات إصابات بفيروس كورونا شديدة جدا وتحتاج الي الدخول الي المستشفي وتصل الي الرعاية المركزة ويحتاج إلى جهاز تنفس صناعي وما نشهده من زيادة في حالات إصابات فيروس كورونا يؤكد علي اننا بصدد الموجة الثانية من الفيروس .

واكد: الان هناك حالات شديدة من فيروس كورونا ولم تكن متواجدة خلال الفترة الماضية ويجب علي الجميع التعامل مع دور البرد والانفلونزا علي انه اصابة بفيروس كورونا ويقوم بعزل نفسه لحين عمل التحاليل والأشاعات التي تثبت عدم اصابتة بالفيروس  مؤكدا علي ضرورة ارتداء الكمامة والفيس شيلد في الأماكن المغلقة مثل الفصول ووسائل المواصلات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

توأمان بالأرجنتين يبتكران جهازًا مذهلًا للمساعدة على التباعد الاجتماعي.. فيديو

ارتدوا الكمامة وفيس شيلد| عادل خطاب يقدم روشتة وقائية من كورونا للطلاب

دراسة تثير الجدل.. اكتشاف حالات تعاني من آثار كورونا دون إصابة

هاني الناظر: الكمامة خط الدفاع الأول ضد كورونا.. الإصابات ستتزايد الشهر القادم.. مصر بها قلعة صناعية لإنتاج اللقاحات.. 2021 نهاية الفيروس في العالم.. فيديو

في هذه الحالات يتم حجز مريض كورونا بمنطة العزل في المستشفيات الجامعية.. التعليم العالي توضح

منها عدم ارتفاع الحرارة.. الأعراض المصاحبة للموجة الثانية من كورونا.. فيديو

ترشيحاتنا

عادل إمام قعد معايا نفس القعدة.. محمد عبد الحليم يكشف سر جلوسه أسفل منزله في الملك الصالح.. فيديو

سامي قمصان: خسارة الزمالك أثرت على لاعبي الأهلي وهدف الاتحاد أعطانا "استفاقة"

عمرو زكي عن هزيمة الزمالك بكأس مصر.. تحكيم عار ومدرب لا يستحق

العثور على رأس نمر مقطوعة في حديقة بتايلاند.. صور

نتائج القسم الثاني.. خسارة رضا عبدالعال في الظهور الأول أمام الترسانة

كأس مصر| شيكابالا يعيد للزمالك اتزانه أمام الطلائع بـ هدف عالمي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأهلي يواصل صحوته ويتأهل إلى نهائي كأس مصر بإقصاء الاتحاد بثنائية

أغرب دراسات الإيدز في يومه العالمي.. طريقة سهلة تحمي زوجات المصابين.. الختان كلمة السر

علاج منزلي لـ التهاب أنسجة القدم