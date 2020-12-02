حكايات من زمن فات.. كواليس تعاون أحمد فؤاد نجم مع الإنجليز

كثيرة هي الحكايات والأسرار في حياة المشاهير والأدباء والمثقفين، التي غالبًا ما يكون لها انعكاس مباشر أو غير مباشر على إبداعاتهم ومنتجهم الثقافي والإبداعي.

"صدى البلد" يسلّط الضوء من خلال باب "حكايات من زمن فات"، على المواقف والكواليس التي أثرت على مسيرة وإبداع هؤلاء العظماء.

من بين هؤلاء الشاعر الكبير احمد فؤاد نجم الملقب بالفاجومى، الذى تحل غدا الخميس الموافق 3 ديسمبر، ذكرى وفاته التي توافق 3 / 12 /1987 ، ونستعرض فى هذا التقرير كواليس عمله مع الإنجليز رغم ثوريته ووطنيته .

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ولد "الفاجومي" في قرية كفر نجم مدينة "أبو حماد محافظة الشرقية" أحد أهم شعراء العامية في مصر وأحد ثوار الكلمة واسم بارز في الفن والشعر العربي -التحق بكتاب القرية على عادة هذا الزمن خاصة في القري . - تنقل بين العديد من المهن في مطلع حياته، عمل نجم في معسكرات الجيش الإنجليزي متنقلا بين مهن كثيرة: ، لاعب كرة، بائع، عامل إنشاءات وبناء، ترزي. وفي فايد، وهي إحدى مدن القنال التي كان يحتلها الإنجليز، التقى بعمال المطابع الشيوعيين، وكان في ذلك الوقت قد عَلَّم نفسه القراءة والكتابة وبدأت معاناته الطويلة تكتسب معنى. واشترك مع الآلاف في المظاهرات التي اجتاحت مصر سنة 1946 وتشكلت أثناءها اللجنة الوطنية العليا للطلبة والعمال.

سجن أحمد فؤاد نجم في فترات مختلفة لأسباب سياسية. - شارك وهو في السجن في مسابقة الكتاب الأول تحت رعاية المجلس الأعلى لرعاية الآداب والفنون وعلى إثرها فاز بجائزة المسابقة، واستطاع أن يصدر بعدها الديوان الأول له عنوان "من شعر العامية المصرية "وتم نشر الديوان وكان ما يزال بالسجن، وكتبت مقدمة الديوان الكاتبة سهير القلماوي .

التقي احمد فؤاد نجم بعازف العود والملحن الشيخ إمام بحكم سكنهما في مكان واحد وهو حارة خوش أو ما يعرف بحوش آدم، أصبحا ثنائيًا شهيرًا في كتابة وتلحين وغناء الأغنيات السياسية.

قُبض علي الشيخ إمام ومعه أحمد فؤاد نجم وتم محاكمتهما بتهمة تعاطي الحشيش عام 1969، ولكن القاضي أطلق سراحهما، وظلا ملاحقين أمنيًا حتى حكم عليهما بالسجن المؤبد .