ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

حكايات من زمن فات.. كواليس تعاون أحمد فؤاد نجم مع الإنجليز

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 10:13 ص
صدى البلد
Advertisements
طارق موسى

 

كثيرة هي الحكايات والأسرار في حياة المشاهير والأدباء والمثقفين، التي غالبًا ما يكون لها انعكاس مباشر أو غير مباشر على إبداعاتهم ومنتجهم الثقافي والإبداعي.

 "صدى البلد" يسلّط الضوء من خلال باب "حكايات من زمن فات"، على المواقف والكواليس التي أثرت على مسيرة وإبداع هؤلاء العظماء.

 من بين هؤلاء الشاعر الكبير احمد فؤاد نجم الملقب بالفاجومى، الذى  تحل غدا  الخميس الموافق 3 ديسمبر، ذكرى وفاته  التي توافق 3 / 12 /1987 ، ونستعرض فى هذا التقرير كواليس عمله مع الإنجليز رغم ثوريته ووطنيته .  

 حكايات من زمن فات.. أسرار إثارة عبد المنعم إبراهيم غيرة رشدي أباظة على سامية جمال

ولد "الفاجومي" في قرية كفر نجم مدينة "أبو حماد محافظة الشرقية" أحد أهم شعراء العامية في مصر وأحد ثوار الكلمة واسم بارز في الفن والشعر العربي -التحق بكتاب القرية على عادة هذا الزمن خاصة في القري . - تنقل بين العديد من المهن في مطلع حياته، عمل نجم في معسكرات الجيش الإنجليزي متنقلا بين مهن كثيرة: ، لاعب كرة، بائع، عامل إنشاءات وبناء، ترزي. وفي فايد، وهي إحدى مدن القنال التي كان يحتلها الإنجليز، التقى بعمال المطابع الشيوعيين، وكان في ذلك الوقت قد عَلَّم نفسه القراءة والكتابة وبدأت معاناته الطويلة تكتسب معنى. واشترك مع الآلاف في المظاهرات التي اجتاحت مصر سنة 1946 وتشكلت أثناءها اللجنة الوطنية العليا للطلبة والعمال.

 

سجن أحمد فؤاد نجم في فترات مختلفة لأسباب سياسية. - شارك وهو في السجن في مسابقة الكتاب الأول تحت رعاية المجلس الأعلى لرعاية الآداب والفنون وعلى إثرها فاز بجائزة المسابقة، واستطاع أن يصدر بعدها الديوان الأول له عنوان "من شعر العامية المصرية "وتم نشر الديوان وكان ما يزال بالسجن، وكتبت مقدمة الديوان الكاتبة سهير القلماوي .

 

التقي احمد فؤاد نجم  بعازف العود والملحن الشيخ إمام بحكم سكنهما في مكان واحد وهو حارة خوش أو ما يعرف بحوش آدم، أصبحا ثنائيًا شهيرًا في كتابة وتلحين وغناء الأغنيات السياسية.

 

قُبض علي الشيخ إمام ومعه أحمد فؤاد نجم وتم محاكمتهما بتهمة تعاطي الحشيش عام 1969، ولكن القاضي أطلق سراحهما، وظلا ملاحقين أمنيًا حتى حكم عليهما بالسجن المؤبد  .

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

قصائد شاعر الربابة في أمسية متفردة في بيت الشعر بالأقصر...صور

حكايات من زمن فات.. سر إجبار السادات بليغ حمدي والنقشبندي على تلحين "مولاي"

حكايات من زمن فات.. كواليس علاقات مي زيادة بـ عباس العقاد وجبران خليل جبران

حكايات من زمن فات.. قصص زواج صباح من رشدى أباظة ومقدم برنامج "نور على نور"

حكايات من زمن فات.. أسرار إثارة عبد المنعم إبراهيم غيرة رشدي أباظة على سامية جمال

ساويرس: أحمد فؤاد نجم عبقري وتميز بالسرعة البديهة في الرد

ترشيحاتنا

تقرير ضحايا مذبحة السيفا بطوخ: توفيا بسبب جروح طعنية نافذة بالبطن والصدر

عميد طب الإسكندرية: سنتكفل وشركة المقاولات بعلاج أميرة "ضحية السقالة" داخل أو خارج مصر.. فيديو

إسرائيل تعلن افتتاح أول مدرسة يهودية في دبي العام المقبل

خلال اجتماع للناتو.. شجار دبلوماسي حاد بين وزيري الخارجية الأمريكي والتركي

فيديوجراف | تفاصيل وفاة الحاج عبد الغفور البرعي الحقيقي

فاضي يا أسطى ؟.. فولكس فاجن معشوقة أهالي الجيزة

Advertisements

خالد الغندور يوجه رسالة نارية لـ أحمد حسام ميدو

بملابس بدائية.. شاهد العثور على قبيلة كاملة من البشر منعزلين عن العالم .. صور

لأول مرة.. حلا شيحة تعترف بارتباطها وحبها لـ معز مسعود

السودان يهدد بتجميد عملية التطبيع مع إسرائيل | اعرف السبب

حريق هائل بجهاز حدائق أكتوبر.. و6 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران .. فيديو وصور

العثور على جثتها عارية.. مشهورة انستجرام ضحية جريمة قتل غامضة .. صور

أخبار الرياضة | وكيل بن شرقي يرد على ميدو.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد توديع الزمالك لكأس مصر

قفزة حادة في وفيات كورونا بالولايات المتحدة

الصحة العالمية: إصابات كورونا لا تزال مرتفعة رغم تسجيل انخفاض طفيف

عميد طب الإسكندرية: سنتكفل وشركة المقاولات بعلاج أميرة "ضحية السقالة" داخل أو خارج مصر.. فيديو

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن إنجاز جوزيه.. وموسيماني على أعتاب التاريخ

بعد تهمة المخالفات المالية لمجلس الزمالك المنحل.. تعرف على عقوبة التلاعب بالأموال العامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكثر 10 سيارات مشاهدة على يوتيوب youtube .. صور

فاضي يا أسطى ؟.. فولكس فاجن معشوقة أهالي الجيزة

فوربس تختار «رامي يوسف» ضمن أبرز المبدعين الشباب على قائمتها لعام 2021