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أخبار البلد

مصر للطيران تسير اليوم 37 رحلة دولية لنقل 380‪0 راكب

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 11:44 ص
مصر للطيران
مصر للطيران
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نورهان خفاجي
أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن تسيير 37 رحلة دولية علي مدار اليوم الأثنين، لعدة وجهات بالخارج بخلاف رحلاتها  الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.

وقالت مصر للطيران، أن الرحلات الجوية التي تسيرها اليوم إلى كل من جوانزو، واشنطن، بيروت، الرياض، بغداد، أبوظبي، الدمام، لندن، باريس، اسطنبول، دبي، ميلانو، الشارقة، جدة، المدينة المنورة، الخرطوم، عمان و7 رحلات داخليةإلى كل من شرم الشيخ، الغردقة، الأقصر، أسوان، و 5 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 380‪0 راكب.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

وتطبق المطارات المصرية قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.
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