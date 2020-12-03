لمرضى التهاب الجيوب الأنفية.. 3 حلول فعالة للتخلص من الألم نهائيا





1-اتباع نظام صحى للأكل لأن هناك علاقة وثيقة جدا بين الإفرازات الخلفية للأنف و بين ارتجاع المرئ .





2- الاستنشاق باستخدام الماء ، الدافئ يوميا وبصفة دورية يساعد على رطوبة الأنف، و عدم وجود مخلفات لاصقة بها حتى لا تسبب تهيج فى أنسجة الأنف.



3-استخدام البخاخات الخاصة بالأنف، و هي نوعان النوع الأول وهو كورتيزون موضعى آمن و امتصاصه قليل فى الجسم، اما عن النوع الثانى وهى بخاخات طبيعية مزيج ما بين ماء البحر ومواد اخرى تعمل كمضاد للالتهابات، مع الحرص الدائم على استخدامها فى حالة وجود تلوث في الهواء أو تغير الجو .