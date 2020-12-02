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أخبار العالم

رسالة عاجلة من وزير الخارجية البحريني لنظيره السوداني

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 07:27 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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محمود نوفل
استقبل  السفير محمد شريف عبدالله الحسن، وكيل وزارة الخارجية بالسودان، نيابة عن الدكتور عمر قمر الدين إسماعيل، وزير خارجية السودان، بمكتبه بمبنى الوزارة، المستشار عبدالله ربيعة سعيد ربيعة، القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة مملكة البحرين في الخرطوم، والذي سلمه رسالة خطية موجهة لوزير خارجية جمهورية السودان من  الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية السودان الشقيقة وما تمتاز به من نماء مستمر، وبحث أوجه تعزيز وتطوير علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء السفير أحمد عبد الرحمن سوار الذهب، مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة خارجية جمهورية السودان الشقيقة.

كان وزير الخارجية الإسرائيلي، جابي أشكنازي، أعلن اليوم الأربعاء، عن عزمه زيارة العاصمة البحرينية، المنامة قريبًا، لافتتاح سفارة إسرائيل في المنامة.
 
وقال أشكنازي، في مؤتمر صحفي عقده في القدس برفقة وزير الصناعة والسياحة البحريني، زايد بن راشد الزياني: "أنوي زيارة المنامة قريبًا من أجل افتتاح السفارة الإسرائيلية في البحرين، ومتابعة المحادثات المثمرة".
 
وأضاف: "نعمل من أجل واقع جديد لمنطقتنا التي شهدت صراعات عديدة".
 
من جهته، رحّب الوزير البحريني، بزيارة وزير الخارجية الإسرائيلي المرتقبة وقال "نتطلع لاستقبالك والإسرائيليين، في البحرين". وأضاف: "نطمح إلى تسيير طائرات مباشرة إلى إسرائيل قريبا".
 
كان الوزير البحريني وصل أمس الثلاثاء، إلى إسرائيل، في مستهل زيارة تستمر 3 أيام يلتقي خلالها مسؤولين إسرائيليين على رأسهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
 
وسبق أن زار وفد حكومي بحريني تل أبيب في الثامن عشر من الشهر الماضي، لتوقيع اتفاقيات تعاون بين البلدين. 

ووقعت إسرائيل والبحرين اتفاقية لتطبيع العلاقات في شهر أكتوبر الماضي.
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