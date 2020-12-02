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فن

أخبار الفن.. سبب غياب رانيا يوسف عن افتتاح القاهرة السينمائي.. والد حلا شيحة: لا يوجد أي ارتباط رسمي بين ابنتي ومعز مسعود

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 11:41 م
صدى البلد
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محمد نحلة

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة في قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها كالآتي:


خاص| سبب غياب رانيا يوسف عن افتتاح القاهرة السينمائي


كشفت الفنانة رانيا يوسف عن سبب غيابها عن حفل إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، وقالت في تصريحات لـ صدى البلد إنها انشغلت بعدد من الاعمال الفنية ولم تستطع الحضور، وأكدت أنها ستتواجد في حفل الختام.


بعد الصلح على الهواء.. ما سبب الخلاف بين أحمد السقا وتامر حسني؟


صالح المطرب تامر حسني، الفنان أحمد السقا في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، التي تقام حاليا، بعد أزمتهما الشهيرة، واحتضنه على الهواء.


بكوا بحرقة.. تأثر نجوم الفن خلال تكريم وحيد حامد بـ "القاهرة السينمائي"


دخل عدد من النجوم في نوبة بكاء شديدة خلال تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي منهم الفنانات يسرا وإلهام شاهين ونيللي كريم وعلا رشدي ومنى زكي ومنة شلبي .


بـ لوك "الشايب"|آسر ياسين يخطف الأنظار فى مهرجان القاهرة السينمائي


ظهر الفنان آسر ياسين بمهرجان القاهرة بلوك فيلم الشايب، حيث طل على الحاضرين بشعر أبيض وخوذة، وهي نفس ملابس الشخصية التي يجسدها في العمل، وقام بعمل عدد من الحركات الرياضية أمام مصوري المهرجان وضيوفه ووزع اوراق الكوتشينة على الحاضرين.


دينا بالعباءة.. أغرب إطلالات النجوم بافتتاح القاهرة السينمائي.. شاهد


شهد مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الثانية والأربعين والتي انطلقت اليوم ظهور عدد من النجوم باطلالات غريبة ولعل من ابرزها دينا والتي ظهرت مرتدية ما يشبه العباءة. 


لم يطلب يدها.. والد حلا شيحة: لا يوجد أي ارتباط رسمي بين ابنتي ومعز مسعود


نفى الفنان التشكيلي أحمد شيحة وجود أي ارتباط رسمي بين ابنته الفنانة حلا شيحة والداعية معز مسعود، مؤكدا عدم صحة ما تم تداوله عبر السوشيال ميديا.


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