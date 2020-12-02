مصدومة من اللي حصل.. أول رد من صاحبة فوتوسيشن هرم سقارة المثيرة للجدل| شاهد

علقت سلمى الشيمي صاحبة فوتوسيشن هرم سقارة المثيرة للجدل، قائلة : «أنا مصدومة من اللي حصل ومكنتش متخيلة أن الموضوع يوصل لكده».









وقالت «الشيمي» خلال حوارها مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «MBC مصر» إنها فتاة مصرية مثل اي فتاة مصرية بدأت في عرض الملابس وهي طفلة عمرها 9 سنوات، ودخلت المجال عن حب، ومثلها الأعلى سندريلا الشاشة والسينما المصرية والعربية الفنانة الراحلة سعاد حسني.









وأضافت صاحبة فوتوسيشن معبد سقارة، أنها عملت عارضة أزياء في مرحلة الثانوية مشيرة إلى أنها دفعت تذكرة دخول معبد سقارة ودفعت مبلغ 1500 لشخص هناك كانت تعتقد أنه مسئول لتصوير فوتوسيشن مثل اي فنانة او ممثلة.









وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورا لـ فتاة الزى الفرعوني"سلمى الشيمي" قبل دخولها منطقة سقارة وهي تظهر بالعباءة السوداء.

