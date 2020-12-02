مصدومة من اللي حصل.. أول رد من صاحبة فوتوسيشن هرم سقارة المثيرة للجدل| شاهد

علقت سلمى الشيمي صاحبة فوتوسيشن هرم سقارة المثيرة للجدل، قائلة : «أنا مصدومة من اللي حصل ومكنتش متخيلة أن الموضوع يوصل لكده».
وقالت «الشيمي» خلال حوارها مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «MBC مصر» إنها فتاة مصرية مثل اي فتاة مصرية بدأت في عرض الملابس وهي طفلة عمرها 9 سنوات، ودخلت المجال عن حب، ومثلها الأعلى سندريلا الشاشة والسينما المصرية والعربية الفنانة الراحلة سعاد حسني.
وأضافت صاحبة فوتوسيشن معبد سقارة، أنها عملت عارضة أزياء في مرحلة الثانوية مشيرة إلى أنها دفعت تذكرة دخول معبد سقارة ودفعت مبلغ 1500 لشخص هناك كانت تعتقد أنه مسئول لتصوير فوتوسيشن مثل اي فنانة او ممثلة.
وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورا لـ فتاة الزى الفرعوني"سلمى الشيمي" قبل دخولها منطقة سقارة وهي تظهر بالعباءة السوداء.
وظهرت سلمى الشيمي"، وهي ترتدي عباءة سوداء اللون، مطرزة باللون الذهبي ، و ترتدي حذاء ذهبي اللون ، كما ظهر بجوارها شاب يرتدي تي شيرت ونظارة، وبجواره دراجة بخارية وسيارة ملاكي.
ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط سلمى الشيمي فتاة سيشن الأهرامات، بعدما أثارت ردود فعل غاضبة عقب نشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، وقيامها بالتصوير داخل المنطقة الأثرية دون تصريح وبملابس تسيء لقيم المجتمع المصري.
وألقى رجال الأمن بالقاهرة، القبض على مصور «سيشن الأهرامات» أثناء تواجده في منطقة حلوان.
وكانت أجهزة الأمن قد رصدت صورا تم تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي لفتاة ترتدي ملابس تحمل الطابع الفرعوني بجوار هرم سقارة.
وأشارت مصادر أمنية إلي مراجعة كاميرات المراقبة لتحديد موعد دخول الفتاة للمنطقة ومناقشة قوة التأمين في ذلك التوقيت حول التقاطها تلك الصور، كما جرت تحريات موسعة بالتنسيق مع مباحث الجيزة للوصول إلى هوية المصور.
و أحال الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الواقعة إلى النيابة للتحقيق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكد الدكتور مصطفى وزيري، حرص وزارة السياحة والآثار الدائم، على الحفاظ على الأماكن الأثرية، وتاريخ الحضارة المصرية القديمة، وأن أي شخص يثبت تقصيره في حق الآثار والحضارة المصرية؛ سيتم معاقبته، بعد نتيجة تحقيقات النيابة في واقعة التصوير .
وقال مصدر مسئول بمنطقة سقارة الأثرية، إن الفتاة دخلت منطقة هرم سقارة منذ 4 أيام، مرتدية عباءة سوداء، قبل أن تزيلها وتكشف عن اللبس الفرعوني الذي كانت ترتديه أسفلها، والزى عبارة عن شريط يحيط بوسط الجسم ويتدلى طرفاه من الأمام، قطع من قماش التيل الأبيض تلتف حول الجسد، وتصل فوق الركبتين بقليل من الخلف والأمام، تشد ويتدلى طرفاها من الأمام.