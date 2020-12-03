الثلوج تشل حركه المرور في أوكرانيا.. فيديو

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن القطب الشمالي سيشهد موجة حر غير مسبوقة، وسط درجات حرارة قد تصل إلى 86 درجة فهرنهايت هذا الأسبوع.





وأوضحت الصحيفة أن الهواء الدافئ انتقل من سيبيريا وأدى الى ذوبان الثلوج، وسجلت المنطقة شتاء دافئا قياسيا هذا العام.





وقال مايك رانتانن ، الباحث في معهد الأرصاد الجوية الفنلندي، لدايلي ميل، إن نظام الضغط العالي القوي في الغلاف الجوي العلوي، الذي يسمى التلال، هو السبب وراء الحرارة.





وأضاف أن هذا الضغط قلل من الغيوم وجعل السماء صافية ، مشيرا إلى أنه بعد ذوبان الثلج بالفعل ، كانت درجات الحرارة قادرة على الارتفاع إلى قراءات تشبه الصيف".



