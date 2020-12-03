الثلوج تشل حركه المرور في أوكرانيا.. فيديو

أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها بعض المناطق في كرواتيا تساقط كثيف للثلوج ما أدى إلى الازدحام في بعض الطرق الرئيسية هناك.
كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن القطب الشمالي سيشهد موجة حر غير مسبوقة، وسط درجات حرارة قد تصل إلى 86 درجة فهرنهايت هذا الأسبوع.
وأوضحت الصحيفة أن الهواء الدافئ انتقل من سيبيريا وأدى الى ذوبان الثلوج، وسجلت المنطقة شتاء دافئا قياسيا هذا العام.
وقال مايك رانتانن ، الباحث في معهد الأرصاد الجوية الفنلندي، لدايلي ميل، إن نظام الضغط العالي القوي في الغلاف الجوي العلوي، الذي يسمى التلال، هو السبب وراء الحرارة.
وأضاف أن هذا الضغط قلل من الغيوم وجعل السماء صافية ، مشيرا إلى أنه بعد ذوبان الثلج بالفعل ، كانت درجات الحرارة قادرة على الارتفاع إلى قراءات تشبه الصيف".
وأوضح مايك أن الجو في القطب الشمالي أصبح أكثر دفئًا مما كان عليه قبل 50 عامًا ، لافتا إلى أن تغير المناخ يلعب دورا في زيادة الدفء المرتبط بالنظام.
وسقطت الثلوج بكثافة في عدد من المحافظات الغربية الأوكرانية وذكرت وسائل إعلام محلية أن الثلوج تساقطت في محافظات لفيف وفولين وريفني وزاكارباتيا، بما في ذلك مدن أجهورود ولوتسك وريفني وغيرها، مضيفة بأنها تساقطت في بعض المناطق للمرة الأولى خلال الموسم الحالي.
وفي أخبار الطقس كانت درجة حرارة الجو قد انخفضت بشكل ملحوظ في أوكرانيا قبل أيام.
انخفضت درجة حرارة الجو في جبال الكاربات الواقعة غربي أوكرانيا دون 12 درجة تحت الصفر في أول أيام الشتاء الحالي.
وذكرت فرقة تشيرنوهورسكي للبحث والإنقاذ على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن هذا الجو البارد عم منطقة جبل القس إيفان تشيرنوهورسكي ومحيطه.
وتساقطت الثلوج بكثافة في عدد من المحافظات الغربية الأوكرانية نهاية الأسبوع الماضي.