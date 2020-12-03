ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الثلوج تشل حركه المرور في أوكرانيا.. فيديو

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 07:02 ص
تساقط الثلوج
تساقط الثلوج
Advertisements
محمود محسن
أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها بعض المناطق في كرواتيا تساقط كثيف للثلوج ما أدى إلى الازدحام في بعض الطرق الرئيسية هناك. 

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن القطب الشمالي سيشهد موجة حر غير مسبوقة، وسط درجات حرارة قد تصل إلى 86 درجة فهرنهايت هذا الأسبوع.

وأوضحت الصحيفة أن الهواء الدافئ انتقل من سيبيريا وأدى الى ذوبان الثلوج، وسجلت المنطقة شتاء دافئا قياسيا هذا العام.

وقال مايك رانتانن ، الباحث في معهد الأرصاد الجوية الفنلندي، لدايلي ميل، إن نظام الضغط العالي القوي في الغلاف الجوي العلوي، الذي يسمى التلال، هو السبب وراء الحرارة.

وأضاف أن هذا الضغط قلل من الغيوم وجعل السماء صافية ، مشيرا إلى أنه بعد ذوبان الثلج بالفعل ، كانت درجات الحرارة قادرة على الارتفاع إلى قراءات تشبه الصيف".

وأوضح مايك أن الجو في القطب الشمالي أصبح أكثر دفئًا مما كان عليه قبل 50 عامًا ، لافتا إلى أن  تغير المناخ يلعب دورا في زيادة الدفء المرتبط بالنظام.

وسقطت الثلوج بكثافة في عدد من المحافظات الغربية الأوكرانية وذكرت وسائل إعلام محلية أن الثلوج تساقطت في محافظات لفيف وفولين وريفني وزاكارباتيا، بما في ذلك مدن أجهورود ولوتسك وريفني وغيرها، مضيفة بأنها تساقطت في بعض المناطق للمرة الأولى خلال الموسم الحالي.

وفي أخبار الطقس كانت درجة حرارة الجو قد انخفضت بشكل ملحوظ في أوكرانيا قبل أيام.

 انخفضت درجة حرارة الجو في جبال الكاربات الواقعة غربي أوكرانيا دون 12 درجة تحت الصفر في أول أيام الشتاء الحالي.

وذكرت فرقة تشيرنوهورسكي للبحث والإنقاذ على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن هذا الجو البارد عم منطقة جبل القس إيفان تشيرنوهورسكي ومحيطه.

وتساقطت الثلوج بكثافة في عدد من المحافظات الغربية الأوكرانية نهاية الأسبوع الماضي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مريضة تصاب بـ هلاوس بعد تناول وجبة سوشي فاسدة.. وهذا ما اكتشفه الأطباء في معدتها

عميل يترك 2000 دولار «بقشيش» لموظفة مطعم.. ومفاجأة سيئة تفسد سعادتها

قلب الأم.. كلبة تستنجد برجال إطفاء لإنقاذ صغيرها وتقودهم لمكانه.. شاهد