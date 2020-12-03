انتشال الجثة السادسة لسيدة أسفل عقار محرم بك المنهار

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية الجثة السادسة من أنقاض العقار المنهار بمنطقة محرم بك وهى سمية محمد جمعه.

وفقد أحد رجال الحماية وعيه من جراء عمليات البحث عن الضحايا أسفل أنقاض العقار المنهار.

​وكانت قوات الحماية المدنية، قد انتشلت 5 جثث حتة الأن، والضحايا هم هايدي محمد عليوة، ومجدي النمر وأحمد مجدي النمر، وبسنت محمود سنة وأحمد ومحمودعبدالعزيز وجارى البحث باقي المفقودين.

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وقد تلقت غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، قد تلقت بلاغًا عن إنهيار العقار رقم ١٦ شارع الفردوس، مكون من أرضي وثلاث أدوار متفرع من شارع منشا، بمحرم بك بنطاق حي وسط.

وعلى الفور حشد محمد الشريف محافظ الإسكندرية قوات الحماية المدنية وكافة الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية وتم التوجه إلى مكان الحادث للوقوف علي مستجدات الوضع علي أرض الواقع.

وانتقل الشريف إلى موقع العقار المنهار فى شارع الفردوس بمنطقة محرم بك بنطاق حي وسط ، وهو عقار قديم مأهول بالسكان ومكون من دور أرضي وثلاث أدوار وصادر له ٣ قرارات ترميم منذ عام ٢٠٠٠ ، وذلك فى حضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافط واللواء سامي غنيم مدير أمن الإسكندرية ، واللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد المحافظة ، واللواء علاء يوسف رئيس الحي .

وكلف محافظ الإسكندرية جميع الجهات المعنية بالتواجد في مكان الحادث ورفع درجة الاستعداد القصوى ، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني والاسعاف ووحدة التدخل السريع ولجنة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، بالمنطقة، لاستخراج قاطني العقار من تحت الانقاض ، والذي اتضح من التقرير الأولى وجود اسرتين بالعقار .

وأشار المحافظ أنه تم فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه ، كما تم الدفع بجميع المعدات الثقيلة والسيارات اللازمة برفع الأنقاض الناجمة عن انهيار العقارين وعمل كوردون بجميع الشوارع المحيطة بالعقار حماية لأرواح المواطنين .