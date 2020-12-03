مولات تجارية وجراج متعدد الطوابق.. المجتمعات العمرانية تتحدث عن أبراج الإسكان البديل

قال نسيم سليم، مدير مشروع مثلث ماسبيرو بهيئة المجتمعات العمرانية، إن دور الهيئة المجتمعات العمرانية بمثابة الممول لمشروع مثلث ماسبيرو، معقبا "الهيئة تتبع وزارة الإسكان حيث تقوم بتمويل المشروع تحت إشراف الوزارة ووفقا للتوجيهات الرئاسية".





وأكد " سليم"، "مثلث ماسبيرو يختلف عن المدن الجديدة، فهنا مساحة محدودة، ولهذا كان يجب التعامل مع المنطق وفقا لخصائصها، مشيرا إلى أن المثلث ستتواجد به مناطق زراعية وترفيهية وأماكن انتظار وخدمات".





وتابع "القيادة السياسية حرصت على تطوير كافة المناطق العشوائية بمحافظة القاهرة، وكان قرار تطوير مثلث ماسبيرو قرارا جريئا من قبل الرئيس السيسي"، مشيرا إلى أن عمارات الإسكان البديل هي التي سيحصل عليها أهالي المنطقة بعد الانتهاء منها.





وأضاف أن عمارات الإسكان البديل تضم 936 وحدة سكنية لأهالي منطقة ماسبيرو، موضحا أن الإسكان البديل سيكون عبارة عن برجين متصلين كل برج عبارة عن 5 بنايات، يحتوي على 18 دورا سكنيا، إضافةً إلى المصاعد الكهربائية في الأبراج.





وشدد على أن أهالي مثلث ماسبيرو سيستلمون الشقق جاهزة، معقبا "هيجيبوا الفرش بتاعهم بس وهيخدوها على المفتاح"، مشيرا إلى أن الوحدات مختلفة المساحات.





وأوضح أنه سيتم توزيع الوحدات من حيث المساحات وفقا لملكية الأسرة قبل التطوير، منوهًا بأن هناك أماكن خضراء وترفيهية ومولات تجارية في الدور الأرضي للأبراج، إضافةً إلى وجود جراج في الأبراج.