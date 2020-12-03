تسيير قافلة دعوية من الأزهر الشريف إلى شمال سيناء.. السبت

وتجوب القافلة تجمعات الطلبة والهيئات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني، علاوة على إلقاء دروس وخطبة الجمعة من المساجد، للتأكيد على دور ودعم الأزهر المتواصل لخدمة أبناء المحافظة.وقال محمد عبد العظيم مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء، إن هذه القافلة هي الرابعة التي يسيرها الأزهر الشريف لأهالي سيناء، وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قد وجه عقب زيارته إلى قرية الروضة، مطلع ديسمبر 2017، عقب حادث مسجد الروضه الإرهابي والذي راح ضحيته 311 شهيدا، أثناء صلاة الجمعه، بتسيير قوافل طبية ودعوية، لخدمة أهالي سيناء.وأضاف، أن عمل القافلة يشمل عدد من الكليات بجامعة العريش والمعاهد العليا، وعدد من مراكز الشباب والاندية الرياضية بمدن وقرى المحافظة، وبعض من الجمعيات الاهلية، كما سيتم إلقاء خطبة الجمعة في عدد من مساجد مدينة العريش العاصمة.كما تنظم قافلة الأزهر الشريف الدعوية ندوة توعوية ولقاء حوارى مع اهالى وشباب مدينة العريش، ضمن انشطة القافلة بمدن وقرى سيناء، كما تقوم القافلة، بعمل بحوث اجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا لعرضها على بيت الزكاة والصدقات لتقديم مساعدات لهم.هذا إلى جانب عمل لقاءات مع المرأة للتأكيد على الدور الذي تلعبه المرأة السيناوية في بناء المجتمع كونها اللبنة الأساسية فيه وهي شريكة مع الرجل في بناء المجتمع الخير ودولة القانون والعدالة حيث لعبت أدوارا عديدة في بنائه حتي ظهرت المرأة القائدة لبلادها والمراة الطبيبة والمعلمة.وكانت القافلة الطبية التي زارت المحافظة من قبل قد قامت بتوقيع الكشف الطبى على المرضى وتقديم العلاج اللازم بالمجان.. علاوة على إجراء العمليات الجراحية فى مستشفى نخل المركزى، وذلك بالاستفادة من الإمكانات المتاحة والموجودة فى المستشفى.حيث ضمت القافلة نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب بجامعة الأزهر فى مختلف التخصصات الطبية من والصيدلة والفنيين، من خلال 13 عيادة طبية متنوعة شملت: الأمراض الباطنية، طب وجراحة الأطفال، طب وجراحة العيون، طب وجراحة الفم والأسنان، الجراحة العامة، جراحة العظام، جراحة المسالك البولية، أمراض النساء والتوليد، الأنف والأذن، الأمراض الجلدية، وفي تخصص الجهاز الهضمى 13 طبيبا من أعضاء هيئة التدريس.. إلى جانب الصيادلة و13 من هيئة التمريض وعدد من الفنيين.كما ضمت القافلة معامل للفحوصات الطبية للدم والطفيليات وأشعة سونار والأشعة العادية والسونار، وخلع وحشو الأسنان والكشف المبكر عن بعض الأمراض الى جانب التقيف الصحى وصيداية لصرف الدواء.اقرأ أيضا: