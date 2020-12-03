حملات توعوية بدمياط للتحذير من بيع وشراء سمك الأرنب السام

انطلقت العديد من الحملات متمثلة في الطب البيطرى والتموين وإدارة التثقيف الصحي بمديرية الصحة بدمياط وغيرها من الأجهزة المعنية، لتوعية تجار الأسماك والمحال التجارة والمواطنين من خطورة تداول وبيع وشراء أسماء الأرنب.





أطلق عليها اسم سمكة الأرنب لأن أسنانها تشبه أسنان الأرنب وتحتوى على غدد ذات سمية عالية و تعيش في البحرين الأحمر والأبيض المتوسط.





و أعراض التسمم تبدأ بارتخاء فى المفاصل والعضلات وغثيان وصداع وفى حالة السم المركز تؤدى إلى الوفاة بعد دخول المصاب في غيوبة كاملة اذا لم يتم إسعافه سريعا .





سم هذه السمكة من نوع (تترادوتوكسين) وهو يتركز في ثلاث أماكن مختلفة من جسمها تحت الجلد وقرب الأحشاء وبجانب النخاع كما أن كبد هذه السمكة سام جدا و تتراكم المواد السامة أيضًا فى أسنان السمكة بسبب تحلل غذائها الذى يشمل نوعًا من الطحالب الخضراء السامة.





تعد تلك السمكة من الأسماك العدوانية التى تأكل الأسماك الصغيرة واليرقات السمكية ، و سمكة الأرنب الواحدة تكفى لقتل مائة شخص ، كما أن البعض يغريه الكبد الكبير فى تلك السمكة ويتم تناوله مع الطعام.









تقول بعض الدراسات الخاصة بهذا النوع انه اذا حاولت ربة المنزل أو بائع الأسماك تنظيفها و سلخها و لم يقوم بإزالة الغدد السامة منها بإتقان وحرص ستصاب فورًا لحم السمك و من يأكلها يموت فى الحال حيث ان بعض التجار يقومون بسلخ السمكة و بيعها على شكل قطع فيليه لإخفاء ملامحها وحتى لا يتمكن المواطنين من معرفة ما هى نوع السمكة.





وحذر مركز السموم التابع لكلية الطب جامعة الإسكندرية، في بيان له عبر صفحته على فيسبوك من سمك الأرنب، ووجه المركز رسالة تحذيرية بتوخي الحذر عند شراء أسماك غير معروفة المصدر والامتناع عن صيد هذه الأسماك أو تناولها.





ووصلت سمكة الأرنب إلى مياه البحر الأبيض المتوسط عبر قناة السويس، وتعيش في قاع البحر، وتتغذى على فضلات الأسماك وأنواع من الطحالب السامة. تحتوي على غدد سامة تحت الجلد والأحشاء والنخاع والكبد ويمتد السم ويصل إلى لحم السمكة.





و تتميز بجلد رمادي والسم المتواجد بها ليس له طعم أو رائحة لذلك لا يتم التعرف عليه عند الأكل إضافة إلى ذلك لا يتأثر بدرجة الحرارة أو الغليان.

















ومن جانبه يقول الدكتور أحمد عريف مدير ادارة التثقيف الصحى بدمياط، ان وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للإعلام الصحي والسكاني، شنت حملة لتوعية المواطنين في الأسواق العامة وذلك من خلال إدارات الثقافه والاعلام الصحي بمديريات الصحه ال 27 التابعه الوزاره ، بخطورة سمكة القراض السامة ، وذلك ضمن جهود الوزارة لحماية المواطنين من جشع بعض التجار من معدومي الضمير.





وأوضح ، أن سمك القراض أو الأرنب، هي سمكة معروفة بكونها تتسبب في تسممات هضمية خطيرة جدا بسم تيدرودوتاكسين، وتسمى في مصر أيضا سمك النفيخة أو سمكة القراض أو الأرنب، ويرجع سبب تسميتها بسمكة الأرنب إلى أنها تشبه الأرنب في شكل مقدمة أسنانه