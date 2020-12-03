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فن

صبا مبارك تنشر صورة جديدة من حفل افتتاح مهرجان القاهرة

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 03:05 م
صدى البلد
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منار نور
نشرت الفنانة صبا مبارك صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. 

وظهرت صبا مبارك في الصور بفستان أسود رقيق، من خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي. 

وأعربت النجمة صبا مبارك عن سعادتها بطرح أحدث أعمالها التلفزيونية "نمرة 2" عبر منصة شاهد VIP، مشيرة إلى أنها تحاول خدمة المشاهد العربي عن طريق عدد من الأعمال الأصلية المميزة.

وقالت خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم بشكل افتراضي لنجوم وصناع العمل: سعيدة للغاية بتكرار الوقوف أمام النجم عمرو يوسف بعد أكثر من تجربة ناجحة، آخرها مسلسل "طايع" مع المخرج عمرو سلامة.

صبا مبارك، ممثلة أردنية ولدت في عجلون الأردن عام 1971م.

تخرجت صبا مبارك من جامعة اليرموك وتخصصت في المسرح عام 2001م.

مسلسل "قمر وسحر" هو أول مسلسل شاركت فيه الممثلة صبا مبارك عن طريق أمها الفنانة "حنان الآغا" وكانت هذه أول خطواتها في التمثيل وهي الآن من أكبر نجمات الدراما العربية لاشتراكها في العديد من المسلسلات.

بعد ذلك تميزت الفنانة صبا مبارك في كل من مسلسل "الكواسر" منتقلة إلى مسلسل "الشمس تشرق من جديد" وإبداعها في الحلقات المنفصلة من مسلسل"أهل الغرام".

نالت الفنانة صبا مبارك إعجابا كبيرا من قبل الجمهور في مشاركتها في المسلسلات البدوية كل من مسلسل "نمر بن عدوان" وألحقته بالملسلسل الشهير "عيون عليا".


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