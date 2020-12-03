قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل جاسر عبدالرازق وأعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، على ذمة القضية بعد تقديم الأوراق القانونية وتقديم ما يفيد اتخاذ الإجراءات القانونية بتقنين الوضع القانونى للمبادرة كشركة مستهدفه للربح بما يخالف القانون بتحويلها لجمعية وفقًا للقانون الصادر فى هذا الشأن.









