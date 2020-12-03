قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل جاسر عبدالرازق وأعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، على ذمة القضية بعد تقديم الأوراق القانونية وتقديم ما يفيد اتخاذ الإجراءات القانونية بتقنين الوضع القانونى للمبادرة كشركة مستهدفه للربح بما يخالف القانون بتحويلها لجمعية وفقًا للقانون الصادر فى هذا الشأن.
وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقدمت بالتماس لوزارة التضامن الاجتماعي لتقنين أوضاعها وتوفيق أوراقها وفقا للقوانين المنظمة بشأن الجمعيات الأهلية لتلافي أية مخالفات ارتكبتها .
وتقدم مسئولو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالشكر لوزير الداخلية وكافة جهات الدولة المعنية التي سهلت زيارة زوجة أحد موظفيها المحبوسين بليمان طرة ويؤكدون التزامهم بتقديم أية أوراق أو مستندات فيما يتصل بنشاط المبادرة لطمأنة المواطنين فيما يتعلق بنشاطها.
كما تقدمت المبادرة بالتماس المستشار / النائب العام لمناشدته إصدار أمر بالإفراج عن موظفيها المحبوسين وهم ( جاسر عبد الرازق - كريم عناره - محمد بشير ) .
وتؤكد المبادرة المصرية استعدادها للعمل وفقا للقواعد والضوابط المنظمة لعمل الجمعيات الأهلية لتلافي أي سوء فهم بشأن عمل المبادرة .
وفي ذات الإطار تعلن المبادرة استعدادها لتسهيل مهام المسئولين بوزارة التضامن الاجتماعي في مهمتهم المتعلقة بتقنين أوضاعها.