مشهد لا ينسى.. خروف يتسلل إلى فندق ويتجول داخله وسط ذهول العاملين.. فيديو

في واقعة تبدو وكأنها مشهد من فيلم كوميدي، فوجئ العاملون في فندق بريطاني بتسلل " خروف " إلى داخل المبنى وتجوله في الفندق، وانتبه إليه أحد الموظفين بالصدفة أمام باب مصعد بهذا المبنى أنيق التصميم، وقام بتوثيق الموقف بكاميرا هاتفه المحمول.





وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ الخروف بعد تسلله إلى مبنى الفندق فئة 3 نجوم، والذي يوجد في منطقة "نورث ويلز" بالمملكة المتحدة، وتناقلت مواقع إخبارية بريطانية عديدة مجموعة من اللقطات المصورة لهذا الموقف الذي يكاد لا يُصدق؛ وتبين أن الخروف تمكن من الدخول إلى الفندق عبر الأبواب الكهربائية، والأمر اللافت للنظر أنه لم يتم الانتباه إليه سوى بعد أن تجول في الأنحاء وصولًا إلى المصعد.









وبحسب ما ورد في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن موظفي الفندق أطلقوا على الخروف المتسلل اسم "سيدني"، وتمكن عدد منهم في أعقاب ذلك من مرافقته إلى الخارج وإبعاده عن المبنى.





وتضمنت بداية الفيديو لقطات لردهة الفندق، قبل أن يسلط مصوره الكاميرا على الخروف، الذي كان واقفًا أمام باب المصعد، وفي تلك اللحظات أدار الخروف وجهه ناحية الكاميرا، في حين سُمع صوت مصور الفيديو وهو يعلق على هذا المشهد معربًا عن دهشته وعدم تصديقه لما كان يحدث.





وانهالت التعليقات الساخرة من رواد منصات التواصل الاجتماعي على هذا الفيديو، حتى أن البعض علقوا قائلين إن الخروف يبدو وكأنه أحد نزلاء الفندق في انتظار وصول المصعد.









ونقلت الصحيفة البريطانية عن إحدى المسئولين بالفندق الذي شهد هذه الواقعة، وتُدعى "ليندا بريتشارد"، قولها إن العاملين كانوا لا يصدقون أعينهم عند دخول الخروف "سيدني" إلى المبنى، ووصفت ما حدث بكونه أشبه بـ"حلم غريب"؛ وأكدت أن ما حدث أصبح حديث بلدتها بأكملها، خاصة وأنه لم يسبق لها أن سمعت بحدوث مثل هذا الموقف من قبل في أي من الفنادق في كافة أنحاء المملكة المتحدة، كما أشارت إلى أنه على الرغم من غرابة الموقف إلا أنه رسم البسمة على وجوه العاملين.



