روحاني: نعرف من اغتال فخري زاده .. والرد في هذا الوقت

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن طهران تعرف من اغتال العالم النووي محسن فخري زاده من خلال الأسلوب المتبع في عملية الاغتيال.





جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، مضيفا أن إيران تحتفظ بحق الرد في الوقت المناسب على اغتيال العالم فخري زاده.





وكانت وزارة الدفاع الإيرانية أعلنت الجمعة الماضية، مقتل العالم النووي محسن فخري زاده في هجوم مسلح قرب العاصمة طهران.





وتتهم إيران، إسرائيل، باغتيال العالم النووي الإيراني، فخري زادة، مؤكدة أنها لديها قرائن وأدلة على ذلك.





ويعد محسن زاده، أكبر عالم نووي عسكري في إيران والعقل المدبر للبرنامج النووي، وقد أثار اغتياله إدانة واسعة من طهران.





و​قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن هناك دلائل واضحة على تورط "إسرائيل" في اغتيال العالم الإيراني.





ووضعت إسرائيل سفاراتها حول العالم في حالة تأهب قصوى بعد التهديدات الإيرانية بالانتقام، كما أثارت مخاوفها بشأن جالياتها ورعاياها في الخارج، حيث هناك احتمالية بوقوع هجمات على الحدود مع إسرائيل من قبل وكلاء إيران في لبنان وسوريا.





ومن جانبه، ذكر موقع i24NEWS الإسرائيلي، أن مسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية أكدوا أن الولايات المتحدة ستسحب نصف الموظفين الدبلوماسيين في سفارتها بالعراق.





يأتي ذلك بسبب المخاوف المتزايدة من أن إيران ستطبق وعودها بالانتقام من الأمريكيين مع مرور عام كامل على اغتيال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس وعلى خلفية اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة.