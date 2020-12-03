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رياضة

تشكيل ميلان لمواجهة سيلتك الاسكتلندي في الدوري الأوروبي

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 07:44 م
ميلان
ميلان
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عبدالله هشام
يستضيف فريق ميلان نظيره سيلتك الاسكتلندي في تمام الثامنة إلا خمس دقائق مساء، على ملعب سان سيرو ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في الدوري الأوروبي.

وأعلن ستيفانو بيولى المدير الفني لفريق ميلان، التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته أمام فريق سيلتيك الاسكتلندي .

وجاء التشكيل كالتالي :-

حراسة المرمى: دوناروما

الدفاع: كالابريا – كايير – رومانيولي – ثيو هيرنانديز

الوسط: تونالي – كيسي – هاكان – إبراهيم دياز – ساليماركس

الهجوم: انتي ريبيتش

ويسعى ميلان بقيادة مدربه ستيفانو بيولي لإيقاف نزيف النقاط في مسابقة الدوري الأوروبي، بتحقيق الفوز في مباراة الليلة، وقطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى الفريق المقبل.

وفقد ميلان 4 نقاط في آخر مباراتين في مسابقة الدوري الأوروبي، حيث خسر أمام ليل في الجولة الثالثة بثلاثية نظيفة، وتعادل أمامه 1 - 1، في الجولة الماضية.

ويفقد ميلان لخدمات نجمه السويدي إبراهيموفيتش في مباراة اليوم، بسبب تعرضه لإصابة عضلية خلال مباراة نابولي بالدوري الإيطالي.

في المقابل يطمح سيلتك في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الروسونيري في مباراة اليوم، لتحسين وضعه الكارثي في جدول ترتيب المجموعة الثامنة.

ويتصدر فريق ليل الفرنسي، المجموعة الثامنة، برصيد 8 نقاط، ثم ميلان، فى المركز الثانى، برصيد 7 نقاط، وسبارتا براج ثالثا، برصيد 6 نقاط، وأخيرا سيلتك، بنقطة واحدة. 
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