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مشروب الشتاء .. فوائد غير متوقعة لـ الشوكولاتة الساخنة وكيفية تحضيرها

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 06:01 ص
الشوكولاتة الساخنة
الشوكولاتة الساخنة
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حياة عبد العزيز
مشروب الشوكولاتة الساخنة من المشروبات المهمة للعديد من الأشخاص خلال فصل الشتاء، فإنها تعمل على تدفئة الجسم وتحميه مع الأمراض، فإنها تحتوي على عناصر غذائية لا حصر لها.

ووفقا لموقع "timesnownews"، نستعرض طريقة عمل الشوكولاتة الساخنة وفوائدها غير المتوقعة.

فوائد الشوكولاتة الساخنة
يتم تقديم فوائد الشوكولاتة الساخنة لوجود الشوكولاتة كمكون رئيسي لها، بعض فوائده كالتالي:

1- الشوكولاتة الداكنة مصدر غني بمضادات الأكسدة، هذا يمكن أن يقلل الالتهاب ويفيد الجلد أيضًا.
2- يمكن للشوكولاتة أن تعزز الحالة المزاجية وتخفف من المزاج. هذا يجعله مشروب الراحة المثالي.
3- تحتوي مركبات الفلافانول الموجودة في الشوكولاتة على خصائص محاكاة للأنسولين ويمكن أن تساعد في إدارة مستويات السكر في الدم في الجسم.
4- كما تم ربط استهلاك الشوكولاتة بتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

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نصائح لتحضير شوكولاتة ساخنة صحية
إليك بعض النصائح وتعديلات التحضير التي يمكنك اتباعها لجعل الشوكولاتة الساخنة أكثر صحة:

تجنب الحصول على الشوكولاتة الساخنة الخاصة بك من منافذ البيع لأنها يمكن أن تحتوي على السكريات المضافة. يمكنك البحث عن بديل صحي وإعداده في المنزل.
بدلًا من استخدام مسحوق الكاكاو المحلى الذي يمكن أن يحتوي على سكر إضافي ، يمكنك اختيار مسحوق الكاكاو غير المحلى ثم تعديل حلاوة الشوكولاتة الساخنة وفقًا لتفضيلاتك عن طريق إضافة العسل أو شراب القيقب إليها.
تخطي الصلصات المضافة مثل صلصة الشوكولاتة إذا كنت ترغب في تجنب السكر الزائد.
اختر الحليب الذي يحتوي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية مثل حليب اللوز وحليب قليل الدسم.
يمكنك إضافة رقائق الشوكولاتة الداكنة إلى الشوكولاتة الساخنة لإضافة نكهة إضافية.
الشوكولاتة الساخنة مشروب لطيف. إذا تم تناوله باعتدال ، فيمكن أن يساعد في التخلص من كآبة الشتاء وإرهاق النهار في لحظة.
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