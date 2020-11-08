طريقة عمل كيك الشوكولاتة والموز









مقادير كيك الشوكولاتة والموز

كيك الشوكولاتة

170 جرام زبدة

100 جرام سكر

3 جرام ملح

100 جرام شوكولاتة داكنة مذابة

70 جرام بيض

100 جرام دقيق لوز

130 جرام دقيق

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

20 جرام كاكاو

موس الشوكولاتة

200 مل حليب

70 جرام كريمة

80 جرام صفار

50 جرام سكر

300 جرام شوكولاتة داكنة

300 مل كريمة مخفوقة

كومبوت الموز والليمون

200 جرام موز مكعبات

100 مل موز بيوريه

100 جرام سكر

30 جرام ماء

30 جرام عصير ليمون

بشر ليمون

20 جرام جيلاتين الجليز

200 جرام موز بيوريه

500 جرام جلوكوز

30 جرام جيلاتين

100 جرام جليز

لون طعام ابيض

لون طعام اصفر





طريقة تحضير كيك الشوكولاتة والموز

الكيك





* في العجان تخفق الزبدة والسكر جيدًا





* يخلط بيض وشوكولاتة ثم يضاف لخليط الزبدة والسكر





* تضاف المقادير الجافة ثم توضع في ا،لعجان ثم يضاف الدقيق ويخفق جيدا حتى تمتزج جميع المقادير





* يوضع خليط الكيك في صاج مبطن بورق زبدة وتدخل الفرن على درجة حرارة 160 درجة لمدة 20 دقيقة





كومبوت الموز





* يخلط موز بيوريه وبشر ليمون وعصير ليمون وسكر وماء على النار وتقلب حتى الغليان





* يرفع من النار





* يضاف الجيلاتين ويقلب حتى الذوبان، ثم تضاف مكعبات الموز





موس الشوكولاتة





* يخلط لبن وكريمة على النار حتى الغليان





* يخفق صفار بيض وسكرجيدا ثم يضاف لخليط اللبن والكريمة





* ثم يضاف الخليط للشوكولاتة وتقلب وتترك حتى تهدأ





* ثم تضاف الكريمة المخفوقة وتقلب جيدا





الجليز





* على النار، يخلط موز بيوريه وجلوكوز وعصير ليمون ويقلب حتى الغليان





* ثم يرفع ويضاف الجليز والجيلاتين





* يوضع الموس في قالب كيك ثم يضاف كومبوت الموز والليمون، ثم طبقة الكيك، ويدخل الخليط الفريزر حتى يتجمد





* يقسم الجليز على جزئين، أحدهما يلون بالأصفر والآخر بالأبيض





* يرش الجليز على الكيك



