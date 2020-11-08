طريقة عمل كيك الشوكولاتة والموز

يعد الكيك من الوجبات الخفيفة واللذيذة، ويمكن تحضيرها بطريقة صحية وبوصفات مختلفة وشهية، ولذلك نقدم لكم طريقة عمل كيك الشوكولاته بالموز للشيف نرمين هنو..
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مقادير كيك الشوكولاتة والموز
كيك الشوكولاتة
170 جرام زبدة
100 جرام سكر
3 جرام ملح
100 جرام شوكولاتة داكنة مذابة
70 جرام بيض
100 جرام دقيق لوز
130 جرام دقيق
1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
20 جرام كاكاو
موس الشوكولاتة
200 مل حليب
70 جرام كريمة
80 جرام صفار
50 جرام سكر
300 جرام شوكولاتة داكنة
300 مل كريمة مخفوقة
كومبوت الموز والليمون
200 جرام موز مكعبات
100 مل موز بيوريه
100 جرام سكر
30 جرام ماء
30 جرام عصير ليمون
بشر ليمون
20 جرام جيلاتين الجليز
200 جرام موز بيوريه
500 جرام جلوكوز
30 جرام جيلاتين
100 جرام جليز
لون طعام ابيض
لون طعام اصفر
طريقة تحضير كيك الشوكولاتة والموز
الكيك
* في العجان تخفق الزبدة والسكر جيدًا
* يخلط بيض وشوكولاتة ثم يضاف لخليط الزبدة والسكر
* تضاف المقادير الجافة ثم توضع في ا،لعجان ثم يضاف الدقيق ويخفق جيدا حتى تمتزج جميع المقادير
* يوضع خليط الكيك في صاج مبطن بورق زبدة وتدخل الفرن على درجة حرارة 160 درجة لمدة 20 دقيقة
كومبوت الموز
* يخلط موز بيوريه وبشر ليمون وعصير ليمون وسكر وماء على النار وتقلب حتى الغليان
* يرفع من النار
* يضاف الجيلاتين ويقلب حتى الذوبان، ثم تضاف مكعبات الموز
موس الشوكولاتة
* يخلط لبن وكريمة على النار حتى الغليان
* يخفق صفار بيض وسكرجيدا ثم يضاف لخليط اللبن والكريمة
* ثم يضاف الخليط للشوكولاتة وتقلب وتترك حتى تهدأ
* ثم تضاف الكريمة المخفوقة وتقلب جيدا
الجليز
* على النار، يخلط موز بيوريه وجلوكوز وعصير ليمون ويقلب حتى الغليان
* ثم يرفع ويضاف الجليز والجيلاتين
* يوضع الموس في قالب كيك ثم يضاف كومبوت الموز والليمون، ثم طبقة الكيك، ويدخل الخليط الفريزر حتى يتجمد
* يقسم الجليز على جزئين، أحدهما يلون بالأصفر والآخر بالأبيض
* يرش الجليز على الكيك