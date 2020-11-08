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طريقة عمل كيك الشوكولاتة والموز

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 12:00 ص
كيك الشوكولاته والموز
كيك الشوكولاته والموز
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نهى هجرس
يعد الكيك من الوجبات الخفيفة واللذيذة، ويمكن تحضيرها بطريقة صحية وبوصفات مختلفة وشهية، ولذلك نقدم لكم طريقة عمل كيك الشوكولاته بالموز للشيف نرمين هنو..


مقادير كيك الشوكولاتة والموز
كيك الشوكولاتة
170 جرام زبدة 
100 جرام سكر 
3 جرام ملح 
100 جرام شوكولاتة داكنة مذابة 
70 جرام بيض 
100 جرام دقيق لوز 
130 جرام دقيق 
1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر 
20 جرام كاكاو 
موس الشوكولاتة
200 مل حليب 
70 جرام كريمة 
80 جرام صفار 
50 جرام سكر 
300 جرام شوكولاتة داكنة 
300 مل كريمة مخفوقة 
كومبوت الموز والليمون
200 جرام موز  مكعبات
100 مل موز بيوريه 
100 جرام سكر 
30 جرام ماء 
30 جرام عصير ليمون
 بشر ليمون 
20 جرام جيلاتين الجليز
200 جرام موز بيوريه  
500 جرام جلوكوز 
30 جرام جيلاتين 
100 جرام جليز 
لون طعام ابيض
 لون طعام اصفر 

طريقة تحضير كيك الشوكولاتة والموز
الكيك

* في العجان تخفق الزبدة والسكر جيدًا

* يخلط بيض وشوكولاتة ثم يضاف لخليط الزبدة والسكر

* تضاف المقادير الجافة ثم توضع في ا،لعجان ثم يضاف الدقيق ويخفق جيدا حتى تمتزج جميع المقادير

* يوضع خليط الكيك في صاج مبطن بورق زبدة وتدخل الفرن على درجة حرارة 160 درجة لمدة 20 دقيقة

كومبوت الموز

* يخلط موز بيوريه وبشر ليمون وعصير ليمون وسكر وماء على النار وتقلب حتى الغليان

* يرفع من النار

* يضاف الجيلاتين ويقلب حتى الذوبان، ثم تضاف مكعبات الموز

موس الشوكولاتة

* يخلط لبن وكريمة على النار حتى الغليان

* يخفق صفار بيض وسكرجيدا ثم يضاف لخليط اللبن والكريمة

* ثم يضاف الخليط للشوكولاتة وتقلب وتترك حتى تهدأ

* ثم تضاف الكريمة المخفوقة وتقلب جيدا

الجليز

* على النار، يخلط موز بيوريه وجلوكوز وعصير ليمون ويقلب حتى الغليان

* ثم يرفع ويضاف الجليز والجيلاتين

* يوضع الموس في قالب كيك ثم يضاف كومبوت الموز والليمون، ثم طبقة الكيك، ويدخل الخليط الفريزر حتى يتجمد

* يقسم الجليز على جزئين، أحدهما يلون بالأصفر والآخر بالأبيض

* يرش الجليز على الكيك

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