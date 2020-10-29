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طريقة عمل كيك بصوص الشوكولاته

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 11:30 م
طريقة تحضير الكيك
طريقة تحضير الكيك بصوص الشوكولاته
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نهى هجرس
يعد الكيك من الوجبات المفضلة للعديد من الاشخاص، وخاصة الأطفال، كما يمكن للأمهات اعداد الكيك بطرق مختلفة ولذليذة، ولذلك نقدم لكِ طريقة تحضير الكيك بصوص الشوكولاته للشيف زينب مصطفى.


مقادير كيك بصوص الشوكولاتة
للكيك
٤ بيضة 
كوب سكر 
ملعقة كبيرة زيت
٢ ملعقة كبيرة لبن 
باكو كاكاو خام  نصف كوب
كوب ونصف دقيق منخول 
٢ ملعقة صغيرة بيكنج بودر 
٢ كوب لبن لسقي الكيك 

للصوص
باكو شوكولاتة 
٢.٥ كوب لبن 

للتزيين
كريم شانتيه 
توت أحمر 
فستق مطحون 

طريقة تحضير كيك بصوص الشوكولاتة
* يخلط البيض مع السكر والزيت واللبن والفانيليا

* يخلط الدقيق والكاكاو والبيكنج بودر

* يضاف خليط الدقيق لخليط البيض والسكر

* يقلب كل الخليط برفق

* يصب الخليط في صينية مدهونة بالزيت ومرشوشة بالدقيق

* توضع في الفرن على درجة حرارة 180 حتى تمام النضج

* تترك لتبرد

الصوص

* توضع المكونات على النار حتى الذوبان

* تزين وتقدم


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