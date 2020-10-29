طريقة عمل كيك بصوص الشوكولاته

مقادير كيك بصوص الشوكولاتة

للكيك

٤ بيضة

كوب سكر

ملعقة كبيرة زيت

٢ ملعقة كبيرة لبن

باكو كاكاو خام نصف كوب

كوب ونصف دقيق منخول

٢ ملعقة صغيرة بيكنج بودر

٢ كوب لبن لسقي الكيك





للصوص

باكو شوكولاتة

٢.٥ كوب لبن





للتزيين

كريم شانتيه

توت أحمر

فستق مطحون





طريقة تحضير كيك بصوص الشوكولاتة

* يخلط البيض مع السكر والزيت واللبن والفانيليا





* يخلط الدقيق والكاكاو والبيكنج بودر





* يضاف خليط الدقيق لخليط البيض والسكر





* يقلب كل الخليط برفق





* يصب الخليط في صينية مدهونة بالزيت ومرشوشة بالدقيق





* توضع في الفرن على درجة حرارة 180 حتى تمام النضج





* تترك لتبرد





الصوص





* توضع المكونات على النار حتى الذوبان





* تزين وتقدم







