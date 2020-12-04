آخر أسعار الذهب والفضة في الأسواق ... فيديو





في البداية يقول أشرف أحد تجار الذهب ارتفعت أسعار الذهب اليوم بنسبة بسيطة موضحا أن أسعار الذهب كل دقيقة بسعر ويعاود الذهب الارتفاع او الانخفاض اكثر من مرة خلال اليوم بسبب عدم استقرار أسعار الذهب بسبب فيروس كورونا والانتخابات الامريكية .





وأضاف أشرف أنا ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 ليصل الي795 جنيها وعيار 18 681 جنيها للجرام مشيرا إلي ان حركة البيع والشراء ضعيفة جدا في الوقت الحالي.





فيما قال مايكل محسن تاجر فضة ارتفعت أسعار الفضة خلال الفترة الحالية سعر جرام الفضة الخام عيار 1000 بسعر 10.5 جنيه وعيار وعيار 800 يسعر 8 جنيه للجرام وعيار 900 بسعر 9 جنيه للجرام وعيار 925بسعر 9.5 جنيه للجرام مشيرا الي ان بسبب فيروس كورنا تم إيقاف استيراد الفضة واتجهت الورش الي تصنيع الفضة المصري بنفس مواصفات الفضة المستوردة .









واوضح مايكل محسن ان اسعار الفضة عيار 925 تتراوح بين 20 جنيها الي 40 جنيها للجرام للشراء وهي بتختلف باختلاف الشكل و الجودة .













ويذكر أن أسعار الذهب في مصر تختلف بحسب المصنعية، حيث تتفاوت قيمة المصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.





وتمثل المصنعية من السعر الإجمالى للذهب نسبة تتراوح ما بين 7% إلى 10% تقريبا من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.





على جانب آخر، قال وصفى واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الذهب مرتبطة جميعها ببعض ، فإذا كان هناك تأثير فى أسعار الذهب فى أى دولة يكون له تأثير على باقى الدول .





وأضاف واصف فى تصريحات له ، أن أزمة فيروس كورونا لها تأثير على الأحوال الاقتصادية ككل وهناك بطء ولذلك أثر على أسعار الذهب .





ولفت إلى أن فيروس كورونا تسبب فى ارتفاع أسعار الذهب نظرا للجوء الكثير من الناس لاقتناء الذهب فى أوقات الأزمات.





وأشار إلى أن تأثير كورونا على أسعار الذهب سينتهى أو سيستقر بعد عام ونصف وليس خلال فترة قريبة نظرا لاستمرار تأثر الاقتصاد وطول الفترة المتوقعة للتعافى وعودة العمل لسابق عهده بالقطاعات المختلفة .





وتابع أن الذهب هو الملاذ الآمن لأي شخص، والاستثمار الأسهل فى تحويله لنقود مقارنة بالسيارات والعقارات ، لأن الذهب لا ينخفض كثيرًا ويسهل بيعه، ولذلك ننصح بشراء الذهب فى فترات الأزمات بشكل عام وفى هذه الفترة بشكل خاص .

ارتفع أسعار الذهب والفضة خلال تعاملات أمس الخميس، بعد أن شهد الذهب تراجعا بنحو 40 جنيها خلال الأسبوع الماضي والفضة بنسبة بسيطة