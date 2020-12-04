أخبار الرياضة .. أول تعليق رسمي من الأهلي على التعاقد مع زيزو .. مرتضى منصور يثير الجدل مجددًا

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار صباح اليوم، الجمعة، مجموعة من الأخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:







- قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إنه تواصل مع سيرينو، مهاجم ونجم صفوف فريق صن داونز الجنوب إفريقي، من أجل معرفة آخر تطورات مفاوضاته مع النادي الأهلي.













- نفى عدلي القيعي مستشار التسويق بالنادي الأهلي دخول أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء في مفاوضات مع أحمد سيد زيزو نجم الزمالك ومنتخب مصر للانتقال الى صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.









- أثار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك السابق الانتباه والترقب بعد نشره تويتة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " أكد خلالها الكشف عن المؤامرة التى يتعرض لها .









- أكد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق أن قضية القلعة البيضاء مع من يحاولون إسقاط النادي فيما وصفه بـ"مؤامرة" عبر بيان نشره منذ لحظات.





- حسم مسئولو نادى الاتحاد السكندرى إجراءات ضم فوزى الحناوى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.