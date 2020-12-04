قبلي وبحري .. السكة الحديد تعلن عددا من التعديلات في خطوط سير القطارات

أطلقت هيئة السكك الحديدية خدمة جديدة، الخميس الماضى، عبر تشغيل قطارات تسير بمتوسط 50 كيلومترًا في الساعة، فيما وصفها الركاب بقطارات السلحفاة.





وكشف جدول التشغيل، المُعلن من قبل هيئة السكك الحديدية، يوم الأربعاء الماضى، أنه تقرر تشغيل قطار يقطع مسافة 1000 كيلو متر، خلال 18 ساعة، ما بين القاهرة والسد العالى، مكون من جرار أمريكى جديد و١٠ عربات روسى، لتعود الهيئة إلى المدة، التي كان يقطعها القطار قبل ازدواج المسافة بين الأقصر وأسوان عام ١٩٩٦.





وأفاد الجدول، أن القطار رقم 90، كانت أولى رحلاته، بعد التعديل، الخميس 26 نوفمبر، ومقرر انطلاقه من محطة القاهرة الساعة 10:15 مساءً، ليصل السد العالى في اسوان، الساعة 4 عصر اليوم التالى.





وأوضح بيان الهيئة، على صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك، أن خطة التطوير الشاملة، قررت تعديل 3 مواعيد، وهى قطار 90 القاهرة/ السد العالى، عربات روسى، وقطار 165 روسى القاهرة/ أسيوط، ويقطع الرحلة في 8 ساعات، ويغادر القاهرة 6 صباحا ويصل اسيوط 2 عصرا، وقطار 972، المُعدل إلى روسى، عربات مميزة، وتستغرق الرحلة ٧ ساعات وربع، ويتحرك من اسيوط 4:20 عصرا، ويصل القاهرة 11:35 مساءً.





كما قررت الهيئة تعديل تركيب قطارين من عربات الدرجة الثالثة المطورة إلى الثانية المميزة، وهى قطار 719 سوهاج/ اسيوط، وقطار 745 ادفو/ اسوان، كما قررت تعديل مواعيد ٤ قطارات بين المنيا والواسطى في بنى سويف.