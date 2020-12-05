ما هي حقوق المعاقين داخل القسم والنيابة والمحكمة؟.. خبيرة تجيب

للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة حقوقًا في مجتمعهم وعلى أفراد المجتمع احترام حقوقهم، وذواتهم، واليوم وبالتزامن مع شهر الإحتفال بأبطالنا من ذوي الإعاقة في جمهورية مصر العربية، تعرض لنا الأستاذة منال عطية عبدالنور، ماجستير بالقانون العام، ومديرة المكتب القانوني لذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة سوهاج، حقوقهم في القسم والنيابة والمحكمة، طبقًا للمواد القانونية "٣٥، ٣٦، ٣٧، ٣٨".





وقالت المحامية منال عطية، إن الشخص ذي الإعاقة سواء كان متهمًا أو مجنيًا عليه أو شاهدًا في جميع مراحل الضبط أو التحقيق أو المُحاكمة أو التنفيذ، الحق في مُعاملة إنسانية خاصة تتناسب مع حالته وإحتياجاته، مشيرة إلى أنه له الحق في الحماية والمُساعدة الصحية والإجتماعية، والمُساعدة الفنية المُتخصصة عند الإقتضاء، ويجب أن يكون له محامِ يُدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمُحاكمة.





وأضافت أن القانون يكفل لذوي الإحتياجات الخاصة كافة وسائل الإتاحة التي تمكنه من إبداء دفاعه على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية للقانون.





وأوضحت "عطية" أنه يجب إخطار المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة فور القبض على أي شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وعلى الجهات المُختصة والمجلس توفير كافة المُساعدة الصحية والإجتماعية والمُساعدة الفنية والمتخصصة والقانونية، وإذا تطلب الأمر توفير طبيب مُختص فيتم إنتدابه.





وأكدت المحامية العشرينية أن الدولة تتخذ جميع الترتيبات والتيسيرات المعقولة في نقل الأشخاص المحتجزين من ذوي الإعاقة وتوفير كود الإتاحة في كافة أماكن الإحتجاز والسجون، وجميع المؤسسات العقابية الأخرى، موضحة أن تنفيذ العقوبات المُقيدة للحرية المحكوم بها على الأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن خاصة مٌمفضلة يصدُر بتنظيمها قرار من المُختص بالإشراف على هذه الأماكن.





وتوجهت منال عبدالنور بالشكر للمستشار عبدالناصر التايب، رئيس محكمة الإستئناف بسوهاج، حيث وعد بإنشاء رامب داخل مجمع المحاكم لسهولة دخول وخروج الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجمع، مؤكدة حرصه الشديد على أن يُعامل هؤلاء الأشخاص من أبناء المحافظة معاملة حسنة لأ تُقلل من شأنهم شيئًا، حيث خصص أثنين من موظفي مجمع محاكم سوهاج لمُساعدتهم في الإنتهاء من أجراءات مصالحهم الخاصة داخل المجمع.





ولفتت "عبدالنور" إلى أنه يوجد بطاقة خدمات مُتكاملة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة تُماثل بطاقة الرقم القومي للشخص الطبيعي، حيث تُثبت أنه شخص ذي إعاقة دون اللجوء إلى أي جهة مُختصة لإثبات ذلك، وهذا عند إتخاذ أي إجراء قانوني تجاه أحدهم في مراحل القبض أو الإحتجاز أو التحقيق أو المُحاكمة.





وكانت المحامية العشرينية قد نوهت إلى أن عقوبة نشر صور أو فيديوهات للأشخاص ذوي الإعاقة والتي من الممكن أن تُسئ لهم أو تضر بنفسيتهم أو تُعرضهم للتنمر، تصل إلى غرامة لأ تقل عن ١٠ آلاف جنيه ولا تتجاوز ٢٠٠ ألف جنية، وهذا كما نصت المادة القانونية ٥٣.



