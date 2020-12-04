للوقاية منها.. اكتشف أسباب نزيف الأنف

قد يعاني كبار السن من تصلب الشرايين (وهو تصلب الشرايين) ، أو العدوى ، أو ارتفاع ضغط الدم ، أو اضطرابات تخثر الدم التي قد تسبب نزيفًا في الأنف، و قد يحدث نزيف في الأنف ويستمر لفترة أطول إذا كنت تتناول أدوية تتداخل مع تخثر الدم، مثل الأسبرين.