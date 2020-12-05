هناك حديث يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض العلماء حكموا عليه بالاضطراب والبعض صححه وهو (لا تصوموا يوم السبت إلا ما افترض عليكم) هذا الحديث احتج به بعض العلماء أو من ذكر كراهة صوم يوم السبت منفردًا، وعليه فالإنسان لو صام يوم السبت منفردًا فإنه يجوز ولو أراد ان يخرج من الخلاف فصام يومًا قبله أو يومًا بعده فيكون أفضل.





حكم صيام يوم السبت





سبب كراهة صيام يوم السبت منفردًا أنه يوم تعظمه اليهود ففي إفراده بالصوم أو تخصيصه بالصوم تشبه بهم، لكن الفقهاء استثنوا فقالوا إلا أن يوافق صومه بخصوصه يومًا اعتاد صومه كيوم عرفة أو عاشوراء هذا ما ذكره ابن قدامة في المغني والبهوتي في كشف القناع وغيرهما.

صيام يوم السبت تطوعا





إفراد صيام يوم السبت بنية النفل والتطوع المطلق لله عز وجل، من غير مناسبة خاصة كما سبق في القسم الأول، وعلى وجه الإفراد، لا يصوم يوما قبله، ولا يومًا بعده: فصيام يوم السبت حينئذ مكروه كراهة تنزيهية في مذهبنا ومذهب جمهور أهل العلم.





هل يجوز صيام يوم السبت قضاء





صيام يوم السبت بنية قضاء يوم من رمضان ، أو بنية التكفير عن يمين مثلًا، أو صيام نذر نذره، أو وافق يوم السبت يوم عاشوراء، أو يوم عرفة، أو الأيام البيض، أو غير ذلك من مناسبات استحباب الصيام، وكذلك لو وافق عادة كان يصومها، كمن يصوم يوما بعد يوم: فهذا النوع من الصيام مستحب ومندوب ولو وافق يوم السبت، وذلك باتفاق أهل العلم في المذاهب المعتمدة.





المسجد الذي يزوره النبي يوم السبت





عن ابن عمر -رضي الله عنها- قال : «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيًا وراكبًا، كان عبد الله يفعله»، [رواه البخاري].

و الله - عز وجل- أخبر في كتابه بأنه مسجد أسس على التقوى من أول يوم، فقال: «لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ المُطَّهِّرِينَ»، [التوبة :108]، وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم -يقصده بين الحين والآخر ليصلي فيه.



