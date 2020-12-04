نقابة العاملين بجامعة سوهاج تُنظم يوما رياضيا ترفيهيا لمنتسبيها وأسرهم

شارك الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج ، اليوم الجمعة، في فعاليات اليوم الرياضي الذي انتهى منذ قليل ونظمته نقابة العاملين، لأعضاء الهيكل الإداري وأسرهم وذلك علي ملاعب المدينة الجامعية لطالبات بالحرم الجامعي القديم، بحضور المحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، الدكتور إبراهيم البرعي القائم بعمل عميد كلية التربية الرياضية، الدكتور أحمد عبدالله وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، المحاسب محمد نصر فراج نقيب العاملين، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين وأبناءهم وطلاب الجامعة .





وقال رئيس الجامعة إن تنظيم اليوم الرياضي يأتي للإسهام الإيجابي في بناء الشخصية المتوازنة لجميع منتسبي الجامعة بعيدًا عن الأفكار الهدامة، من خلال إتاحة الظروف المواتية لإكتشاف وتطوير مواهبهم، وتدريبهم على العمل الهادف وتحمل المسئولية وتنمية قيمة بذل الجهد والعطاء.





وأشار إلى أهمية إيجاد بيئة جامعية مثالية لإكتشاف المواهب وإبرازها على الصعيد الداخلي والخارجي، فضلًا عن إكسابهم مهارات إضافية تساعدهم في حياتهم العملية والعلمية، إضافة إلى إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من منتسبي الجامعة لممارسة النشاط الرياضي ولإشباع ميولهم في ممارسة هذه الأنشطة المفيدة، التي تهدف إلى الإستفادة المثلى من أوقات الفراغ.





وأكد المحاسب أشرف القاضي، ضرورة تقوية الصلات الحميدة بين منتسبي الجامعة وأبناءهم، وتعزيز روح العمل الجماعي، وتنمية العمل بروح الفريق، وإكتساب الأخلاق الرياضية العالية، مما يعزز ثقافة الحوار والتسامح وإحترام الآخرين، بالإضافة إلى إذكاء المنافسة الشريفة مما يكون له أكبر الأثر في تقوية العلاقات الاجتماعية.

وأشار نقيب العاملين إلى أن اليوم تضمن بطولة رسمية في رياضه الكاراتيه لأبناء العاملين وأعضاء هيئة التدريس، بحضور محكمين من الإتحاد المصري للكاراتيه، كما تضمنت الفعاليات أنشطة جماعية لألعاب كرة القدم، كرة السلة، الكرة الطائرة، تنس الطاولة والتنس الأرضي، بالإضافة إلى فقرات ترفيهية مميزة، وتوزيع شهادات تقديرية لجميع المشاركين.



