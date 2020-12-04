كنت خارج من الحمام وشديت ديل الكلب.. بايدن يكشف كواليس إصابته في القدم

كشف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن كواليس إصابته بكسر طفيف في القدم، خلال اللعب مع كلبه.





وقال بايدن خلال حوار مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية إنه سقط بعد انتهائه من الاستحمام وانزلق أثناء مطاردة كلبه.





وأضاف بايدن صاحب الـ78 عاما "ما حدث هو أنني خرجت من الحمام.. لدي كلب وأي شخص حول منزلي يعلم ذلك.. أسقط الجرو كرة أمامي وكان علي الإمساك بالكرة".





وتابع "وأنا أسير في زقاق صغير للوصول لغرفة النوم وأمسكت بالكرة وعندما ركض الكلب حاولت ملاحقته وأمسكت بذيله.. وما حدث أنه انزلق على السجادة ثم سقطت على نفس البساط".





كانت حملة بايدن كشفت في وقت سابق عن إصابته بالتواء في الكاحل وكسر طفيف في القدم أثناء اللعب مع كلبه، لكنها لم تكشف تلك التفاصيل.





واضطر الرئيس الأمريكي لارتداء حذاء طبي بسبب الحادث، حيث انزلق خلال اللهو مع أحد كلبيه من نوع "جيرمان شيبارد".





في وقت سابق، أكد بايدن أنه سيطالب الأمريكيين بارتداء الكمامة خلال الـ 100 يوم الأولى من تسلمه لمهامه في البيت الأبيض.