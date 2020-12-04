ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

كنت خارج من الحمام وشديت ديل الكلب.. بايدن يكشف كواليس إصابته في القدم

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 10:59 م
بايدن يكشف كواليس
بايدن يكشف كواليس إصابته أثناء اللعب مع كلبه
Advertisements
قسم الخارجي
كشف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن كواليس إصابته بكسر طفيف في القدم، خلال اللعب مع كلبه.

وقال بايدن خلال حوار مع شبكة "سي  إن إن" الأمريكية إنه سقط بعد انتهائه من الاستحمام وانزلق أثناء مطاردة كلبه.

وأضاف بايدن صاحب الـ78 عاما "ما حدث هو أنني خرجت من الحمام.. لدي كلب وأي شخص حول منزلي يعلم ذلك.. أسقط الجرو كرة أمامي وكان علي الإمساك بالكرة".

وتابع "وأنا أسير في زقاق صغير للوصول لغرفة النوم وأمسكت بالكرة وعندما ركض الكلب حاولت ملاحقته وأمسكت بذيله.. وما حدث أنه انزلق على السجادة ثم سقطت على نفس البساط".

كانت حملة بايدن كشفت في وقت سابق عن إصابته بالتواء في الكاحل وكسر طفيف في القدم أثناء اللعب مع كلبه، لكنها لم تكشف تلك التفاصيل.

واضطر الرئيس الأمريكي لارتداء حذاء طبي بسبب الحادث، حيث انزلق خلال اللهو مع أحد كلبيه من نوع "جيرمان شيبارد".

في وقت سابق، أكد بايدن أنه سيطالب الأمريكيين بارتداء الكمامة خلال الـ 100 يوم الأولى من تسلمه لمهامه في البيت الأبيض.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أحضان وقبلات.. علاقة مريبة ربطت هتلر بـ كلبه بلوندي

عقب إصابته في الكاحل.. ترامب يتمنى الشفاء العاجل لبايدن

حدث ليلا.. أول تعليق من أحمد البكري المكلف برئاسة الزمالك.. إصابة رئيس أمريكا بكسور.. وزير التعليم يكشف حقيقة استبدال الامتحانات بالأبحاث

بحذاء طبي.. أول ظهور لـ بايدن بعد إصابته بكسر في قدمه.. فيديو

ترشيحاتنا

طريقة عمل الهريسة بوصفات مختلفة

الأقوى في مقاومة كورونا بالشرق الأوسط.. بلومبرج: مصر بين أول 5 اقتصادات عالمية تحقيقا للنمو خلال 2020

احتجاجا على الغزو الإريتري والنهب.. مظاهرات في عاصمة إقليم تيجراي الإثيوبي

الباز يكشف الحقيقة| هل ضغطت سكارليت جوهانسون للإفراج عن معتقلي المبادرة المصرية

كنت خارج من الحمام وشديت ديل الكلب.. بايدن يكشف كواليس إصابته في القدم

الذهب مستقر في ختام تعاملات اليوم.. وعيار 21 بـ 797 جنيها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نصائح هاني الناظر.. خطوات الحفاظ على البشرة والشعر في الشتاء

في عيد ميلاده.. لقطات رومانسية تجمع بين كريم فهمي وزوجته

طريقة عمل الهريسة بوصفات مختلفة