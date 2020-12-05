أعلنت المنتج طارق الجنايني، وفاة الفنانة التشكيلية ماجدة عميرة ، بعد صراع مع المرض.

وكتب الجنايني ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"،: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى أطيب وأحن قلب، المغفور لها ماجدة عميرة.. والدة أخواتي سحر وعمرو عميرة، صلاة الجنازة اليوم السبت بعد صلاة الظهر مسجد مصطفى محمود.. الرجاء الدعوة لها بالرحمة والمغفرة".





وكتب طارق الجنانيني: "الكورونا مش عيب ولا حرام.. أنا تقريبًا عمري ما كتبت في أي مرة عن شخص توفى أو تعب من عيلتي لأني بشوف أن دي حاجات شخصية و محبش أشارك الناس بيها..إنما المرة دي حاسس إني محتاج أكتب التجربة دي لأنها ممكن تفيد غيري".





وتابع:" أمي بقالها تقريبًا ٣ شهور مش بتنزل من البيت خالص وعاملها كل الأحتياطات اللي تمنع إختلاطها بأي حد غير مقيم معاها في البيت.. المهم من ١٢ يوم عزمت ٢ صديقاتها على الفطار، علمًا بأن صديقاتها برضه كانوا إلى حد كبير معزولين عن الناس، بعد الفطار بيومين أبتدت أعراض كورونا تظهر على الصديقة الأولى، بعدها بيومين على الصديقة الثانية بأعراض أخف شوية".





وأضاف: "طبيعي أترعبنا، مع أن الأعراض عند والدتي لم تتعدى الحلق وكحة و دوخة خفيفة.. عملنا لأمي التحليل الأول، وطلعت النتيجة إيجابية لڤيروس الكورونا اللعين.. للعلم والدتي في منتصف السبعينات و من ٣ سنين عدينا بسرطان و ما تلاه من علاج كيماوي و خلافه، يعني المناعة عندها مش في أحسن حالة.. بعد قراية كتير جدًا و تواصل مع ٣ أطباء أجلاء، قررت عدم نقلها لمستشفى (في حالات معينة هي اللي فعلًا محتاجة سراير المستشفيات)، بالأضافة إلى عدم بداية أي دواء من اللي اتقال .