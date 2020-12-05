أنا طيبة لدرجة الهبل وأمي بتضربني.. منى فاروق تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية

ظهرت الفنانة منى فاروق ، في أحد البرامج المذاعة على "يوتيوب في أول ظهور إعلامي بعد أزمة الفيديوهات المسربة.





و تحدثت مني فاروق عن تفاصيل حياتها الشخصية و قالت : أبويا الله يرحمه كان معودني و مربيني إني أحكيله كل حاجة، و انا طيبة لدرجة العبط.





وأشارت مني فاروق إلى حبها للحديث مع والدها بدلا من والدتها منذ طفولتها عند وقوعها في مشكلة ، مؤكدة : "أمي نصي التاني بس ممكن تضربني وأنا صغيرة لما كنت أغلط، علشان كده كنت بروح لأبويا لإنه هيحل المشكلة على طول".



