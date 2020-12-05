هادي خشبة: الاستهتار أكبر عقبة للأهلي بكأس مصر.. وفلافيو أخر مهاجم متميز دخل القلعة الحمراء

وجه هادي خشبة، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، تحذيرًا شديدًا للاعبي القلعة الحمراء قبل مواجهة طلائع الجيش في نهائي كأس مصر.





وقال هادي خشبة في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة النهار: "يجب على النادي الأهلي التركيز بشكل شديد قبل المباراة المرتقبة قبل اللقاء وعدم الاستهتار".





وتابع: " أحذر لاعبي الأهلي من الاستهتار أمام طلائع الجيش ويجب على اللاعبين أخذ المباراة على محمل الجد والتخلص من فرحة الفوز بدوري أبطال أفريقيا في الوقت الجاري".





وأوضح: " أداء الأهلي أمام الزمالك في نهائي أفريقيا كان معقدا بسبب التحفظ الدفاعي.





وأردف :" "الأهلي لم يعوض رحيل فلافيو منذ رحيله باستثناء عماد متعب".





وتابع: "الأهلي خسر وليد أزارو ولكن هو كان أيضًا يفتقد للفنش مع الأهلي رغم سرعته وأنه لاعب جيد، كما أن أحمد ياسر ريان جيد ولكن يفتقد الخبرة".





وشدد: "الأهلي يحتاج للتعاقد مع مهاجم قوي من أجل قيادة خط هجومة ومروان محسن وبادجي غير قادران على خط هجوم النادي الأهلي".



