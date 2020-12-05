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فن

حضن من بعيد عشان متكورن.. رامي رضوان يهنئ كريم فهمي بعيد ميلاده

السبت 05/ديسمبر/2020 - 02:30 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
هنأ الإعلامي رامي رضوان، الفنان كريم فهمي بعيد ميلاده الـ 38.

ونشر رامي رضوان صورة لها برفقة كريم فهمي من خلال خاصية الاستورى عبر حسابه بانستجرام وعلق قائلا: كل سنة وانت طيب يا كيكس يا جامد، انت كمان حضن من بعيد عشان انا متكورن .

وشارك كريم فهمي مؤخرًا في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتارا عماد، وعدد كبير من النجوم.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.

واحتفل الفنان كريم فهمي، بعيد ميلاده وسط عائلته وأصدقائه وبعض من نجوم الفن.

وتتميز زوجة كريم فهمى دانيا، بإطلالاتها الجريئة الأنيقة النى تميزها عن غيرها من خلال ظهورها بفساتين سواريه وملابس كاجوال أنيقة تواكب عصر الموضة خلال مشاركتها فى أغلب المناسبات برفقة زوجها.

يشار إلى أن آخر أعمال كريم فهمي فيلم "ديدو"، من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج كريم السبكي، بطولة كريم فهمي، هشام ماجد، شيكو، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، ريم مصطفى، محمد ثروت، وأحمد فتحي.


كما حرص الفنان كريم فهمى على دعم مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي، ونشر فيديو لأغنية "ترجعلنا بالسلامة" للفنان تامر حسنى، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وظهر فيه عدد من نجوم الكرة لدعم اللاعب في رحلة علاجه خلال الفترة الماضية.
حضن من بعيد عشان متكورن.. رامي رضوان يهنئ كريم فهمي بعيد ميلاده
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