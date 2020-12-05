إطلالة أنيقة.. سعر خيالي لـ فستان ليلى علوي في فعاليات مهرجان القاهرة

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وانتعلت ليلى علوي حذاء ذو كعب عالي باللون الأسود ونسقت معه حقيبة صغبرة للغاية بنفس اللون فيما أكملت إطلالتها بوشاح أنيق مصنوع من الفرو مما منحها إطلالة أنيقة وجذابة.

وبدت ليلى علوي بخصلات شعرها الأنسيابي المنسدله على كتفيها، واختارت مكياجا جذابا متناسقا مع ألوان إطلالتها و مرتكزا على طلاء شفاه باللون النبيتي.

وانطلقت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، الأربعاء الماضي، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.









وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تألقت النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.









وأعلن القاهرة السينمائي عن أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الدولية للمهرجان الذي يقام خلال الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر المقبل، بدار الأوبرا المصرية، ويعرض خلالها 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى.