من ياسمين صبري لـ ليلى علوي.. نجمات تألقن باللون الأسود في افتتاح مهرجان القاهرة

كالمعتاد سيطر اللون الأسود على أزياء و فساتين النجمات في حفل افتتاح مهرجان القاهرة، فهو يعد من أكثر الألوان التي يختارها النجوم و المشاهير عند الظهور على السجادة الحمراء، وقد صادف ظهور العديد من النجمات بفساتين باللون الأسود خلال مشاركتهن في حفل الأفتتاح.





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خطفت نجمات الفن الأنظار بفساتينهم التي سيطر عليهااللون الأسود، حيث ظهرت الفنانة القديرة ليلي علوي بفستان أسود أنيق اتسم بالقماش المخملي الذي يتناسب مع فصل الشتاء.





بينما لفتت الأنظار الفنانة ياسمين صبري بفستان أسود ذا أكمام مكشوفة واتسم الفستان بتصميمه الغير التقليدي، كما أعتمدت هبة مجدي على فستان طويل ذا أكمام طويلة مصنوع من القماش الأسود اللامع مما زاد من جاذبيتها.





بينما خطفت الفنانة نيللي كريم الأنظار بفستان أنيق مصنوع من الجلد وهو من الأقمشة التي تتناسب مع فصل الشتاء، كما ظهرت صابرين بإطلالة أنيقة باللون الأسود أيضا.





وأختارت أيضا الفنانة عبير صبري و إيمان العاصي ونورهان منصور و المذيعة إنجي علي و رايا أبي راشد و نيرمين الفقي بفساتين ذات تصميمات مختلفة ولكنها باللون الأسود.





تفتتح في السابعة من مساء اليوم الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وسط إجراءات احترازية مشددة، يلتزم المهرجان بتطبيقها وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصا على تقديم دورة ناجحة فنيا، وآمنة صحيا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزاما بقرار مجلس الوزراء.

وأعرب رئيس المهرجان المنتج والسيناريست محمد حفظي، عن سعادته وفخره، بما أنجزه فريق "القاهرة السينمائي" خلال الدورة 42، مؤكدا على أنه لم يفقد الأمل يوما بأنها ستقام بصورتها المعتادة على أرض الواقع، رغم الضغوط والتحديات الكبيرة التي فرضها فيروس كورونا، سواء على صناعة السينما في العالم أو على حركة الطيران.

حرص "حفظي" على التوجه بالشكر لكل وسائل الإعلام المحلية والدولية، على دعمها المستمر ووقوفها إلى جانب مهرجان القاهرة السينمائي، لإنجاز هذه الدورة الصعبة، والعبور بها إلى بر الأمان.

يشهد حفل الافتتاح، الذي تنقله على الهواء مباشرة قناة dmc، تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها الذي يمنحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تكرم أيضا الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.





إليكم أبرز إطلالات النجمات في حفل إفتتاح القاهرة باللون الأسود ...