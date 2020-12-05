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أخبار العالم

خطط لقتله قبل 27 عاما.. هكذا اغتال الموساد العالم النووي الإيراني فخري زاده

السبت 05/ديسمبر/2020 - 09:36 ص
عالم النووي الإيراني
عالم النووي الإيراني فخري زاده
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سمر صالح
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن طريقة اغتيال جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد للعالم النووي محسن فخري زاده.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية في تل أبيب، أن الموساد تمكن من زرع عميل له، كان قريبًا جدًا من عالم الذرة الإيراني محسن فخري زاده، الذي تم اغتياله في طهران.

وقالت المصادر إن عميل الموساد تمكن من التقرب من فخري زاده في عام 1993 أي قبل 27 سنة.

واستطاع تسجيل صوته وهو يتحدث عن المشروع النووي العسكري الإيراني.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، في تقرير، أن التخطيط في إسرائيل لشن هجمات ضد المنشآت النووية في إيران وُضع وبدأ العمل عليه في عام 2008، خلال ولاية رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت، عندما كان إيهود باراك يتولى منصب وزير الجيش الإسرائيلي، فقد حصلت في حينه إسرائيل على تسجيل بصوت العالم النووي فخري زاده، يتحدث فيه عن برنامج نووي عسكري سري لإيران.

وتزامنًا مع الإعلان الإسرائيلي، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير للدول الأعضاء، إن إيران أبلغت لجنة المفتشين التابعة للأمم المتحدة عزمها تركيب ثلاث مجموعات إضافية من أجهزة الطرد المركزي من طراز "آي آر- اثنان إم" المتطور، في منشأة "نطنز" لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض.

وأشارت إلى أنها ستضاف إلى أحد الأجهزة من الطراز نفسه، الذي يستخدم بالفعل في التخصيب هناك، وينص الاتفاق النووي على أن طهران يمكنها استخدام أجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول "آي آر-1 " فحسب، وهي أقل كفاءة، في المحطة الموجودة تحت الأرض، وأن هذه هي الأجهزة الوحيدة التي يمكن لإيران استخدامها لتخصيب اليورانيوم.
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