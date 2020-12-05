الغائب الحاضر.. الزمالك وصيف بطولة كأس مصر التاريخي وأول من حقق اللقب

وحين تطأ أقدام لاعبي الأهلي أرض برج العرب سيكون على موعد جديد يحاول خلاله الفريق كسر هيمنة الزمالك على كأس مصر في العقد الأخير على وجه التحديد.





وبالرغم من أن الأهلي هو الفريق الأكثر تتويجًا ببطولة الكأس بـ36 بطولة وبفارق 9 بطولات عن الزمالك الثاني من حيث التتويج بالمسابقة لكنه لم يحقق المسابقة في آخر 10 سنوات سوى مرة واحدة، وفي المقابل فاز الأبيض باللقب 6 مرات.





وواجه الأهلي صعوبات كبيرة بكأس مصر في الألفية الثالثة بشكل عام، حيث لم يفز باللقب منذ 2000-2001 سوى 5 مرات.



