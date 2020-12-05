هل تغلق الكنائس أبوابها من جديد؟.. فيروس كورونا يختطف 5 كهنة خلال 24 ساعة.. وتوقعات بقرارات احترازية أكثر صرامة من المجمع المقدس

- الكهنة الخمسة الراحلون من محافظات القاهرة والشرقية وأسيوط

- الكنيسة أعلنت في 21 مارس الماضى الإغلاق التام مع بداية انتشار كورونا

- مجموعة من الكنائس أوقفت أنشطة التربية الكنيسة والحضور للقداسات فقط بحجز مسبق









ودعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في أقل من 24 ساعة 5 من الآباء الكهنة رحلوا عن عالمنا تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، الأمر الذي أثار العديد من الأسئلة حول إمكانية تطبيق إجراءات أكثر صرامة للوقاية من الإصابة بالمرض.





الكنيسة الأرثوذكسية كانت قد أعلنت في الحادي والعشرين من مارس الماضى الإغلاق التام لكافة الكنائس على مستوى جميع المحافظات حفاظا على أرواح أبنائها، وذلك بالتزامن مع فترة الصوم الكبير والتى تعد أقدس أيام السنة بالنسبة للأقباط وما تبعها أيضا من عدم اقامة صلوات أسبوع الآلام و عيد القيامة إلى أن تم الفتح التدريجي مع تراجع معدلات الإصابة بالمرض.









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والسؤال الذي يطرحه العديد من المتابعين الآن، هل تلجأ الكنيسة إلى قرارها السابق بالإغلاق التام، أم ستكون هناك إجراءات وقائية أكثر صرامة من التى يتم اتباعها حاليا، حيث مازالت بعض الكنائس تشترط حضور القداسات من خلال نظام الحجز المسبق.





في الوقت نفسه، أعلنت العديد من الكنائس ومنها منطقة شبرا تعليق كافة الخدمات وأنشطة التربية الكنسية على أن يقتصر العمل بالكنائس على الصلوات الطقسية فقط.





ويتوقع موقع "صدى البلد"، الإخباري أن تتخذ الكنيسة خلال الأيام القليلة المقبلة قرارات أكثر تشددا قد تصل إلى الإغلاق التام خلال المرحلة المقبلة مع تصاعد أعداد الإصابات والوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.





آخر القرارات التي اتخذتها الكنيسة الأرثوذكسية كانت في السابع والعشرين من أكتوبر الماضى عندما تم الإعلان عن استمرار إقامة القداسات بكافة كنائس الكرازة المرقسية، على ألا تزيد نسبة المشاركين فيه عن 25 % من سعة الكنيسة (أي فرد واحد فقط في كل دكة)، مع تطبيق كافة الإجراءات الصحية الاحترازية، كما يمكن تقليل هذه النسبة وفقًا للوضع الصحي الخاص بكل إيبارشية. وينطبق ذلك أيضًا على صلوات الأكاليل والجنازات، والمعاهد والمراكز التعليمية الكنسية بكافة مستوياتها وأشكالها.





ويسمح باستمرار خدمة مدارس الأحد والاجتماعات بالقطاعات الرعوية التابعة لقداسة البابا بالقاهرة والإسكندرية بنسبة ٢٥ ٪ ، ويترك للآباء المطارنة والأساقفة تقدير الموقف، كل في إيبارشيته، وفقًا للوضع الصحي بكل إيبارشية، سواء بالاستمرار الجزئي أو الإيقاف التام لحين تحسن الأوضاع، كما تم اتخاذ قرارات بإيقاف جميع الرحلات والخلوات والأيام الروحية، وأن يقتصر الافتقاد على الاتصال التليفوني، ومع إيقاف صلوات الثالث وقاعات العزاء وصلاة الحميم حتى تتحسن الأوضاع.





الأربعة والعشرين ساعة الماضية شهدت رحيل 5 من الآباء الكهنة بسبب تأثرهم بعدوى فيروس كورونا والآباء المنتقلين هم: القمص أرسانيوس لطفي إيبارشية الزقازيق ومنيا القمح ، القمص ميخائيل لبيب كنيسة كنيسة مار بولس الرسول البساتين، والقمص أغاثون القمص بسطورس كنيسة الشهيد مار بقطر بن رومانوس إيبارشية أبنوب والفتح، والقس صرابامون عزيز كنيسة الأنبا أنطونيوس بالزقازيق، والقمص مرقس كمال كنيسة مارمرقس الرسول بمصر الجديدة.



