ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

هل تغلق الكنائس أبوابها من جديد؟.. فيروس كورونا يختطف 5 كهنة خلال 24 ساعة.. وتوقعات بقرارات احترازية أكثر صرامة من المجمع المقدس

السبت 05/ديسمبر/2020 - 02:26 م
قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني
Advertisements
سامح سلام
- الكهنة الخمسة الراحلون من محافظات القاهرة والشرقية وأسيوط 
- الكنيسة أعلنت في 21 مارس الماضى الإغلاق التام مع بداية انتشار كورونا 
- مجموعة من الكنائس أوقفت أنشطة التربية الكنيسة والحضور للقداسات فقط بحجز مسبق 


ودعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في أقل من 24 ساعة 5 من الآباء الكهنة رحلوا عن عالمنا تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، الأمر الذي أثار العديد من الأسئلة حول إمكانية تطبيق إجراءات أكثر صرامة للوقاية من الإصابة بالمرض. 

الكنيسة الأرثوذكسية كانت قد أعلنت في الحادي والعشرين من مارس الماضى الإغلاق التام لكافة الكنائس على مستوى جميع المحافظات حفاظا على أرواح أبنائها، وذلك بالتزامن مع فترة الصوم الكبير والتى تعد أقدس أيام السنة بالنسبة للأقباط وما تبعها  أيضا من عدم اقامة صلوات أسبوع الآلام وعيد القيامة إلى أن تم الفتح التدريجي مع تراجع معدلات الإصابة بالمرض. 


اِقرأ أيضًا.. 



والسؤال الذي يطرحه العديد من المتابعين الآن، هل تلجأ الكنيسة إلى قرارها السابق بالإغلاق التام، أم ستكون هناك إجراءات وقائية أكثر صرامة من التى يتم اتباعها حاليا، حيث مازالت بعض الكنائس تشترط حضور القداسات من خلال نظام الحجز المسبق. 

في الوقت نفسه، أعلنت العديد من الكنائس ومنها منطقة شبرا تعليق كافة الخدمات وأنشطة التربية الكنسية على أن يقتصر العمل بالكنائس على الصلوات الطقسية فقط. 

ويتوقع موقع "صدى البلد"، الإخباري أن تتخذ الكنيسة خلال الأيام القليلة المقبلة قرارات أكثر تشددا قد تصل إلى الإغلاق التام خلال المرحلة المقبلة مع تصاعد أعداد الإصابات والوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

آخر القرارات التي اتخذتها الكنيسة الأرثوذكسية كانت في السابع والعشرين من أكتوبر الماضى عندما تم الإعلان عن  استمرار إقامة القداسات بكافة كنائس الكرازة المرقسية، على ألا تزيد نسبة المشاركين فيه عن 25 %  من سعة الكنيسة (أي فرد واحد فقط في كل دكة)، مع تطبيق كافة الإجراءات الصحية الاحترازية، كما يمكن تقليل هذه النسبة وفقًا للوضع الصحي الخاص بكل إيبارشية. وينطبق ذلك أيضًا على صلوات الأكاليل والجنازات، والمعاهد والمراكز التعليمية الكنسية بكافة مستوياتها وأشكالها.

ويسمح باستمرار خدمة مدارس الأحد والاجتماعات بالقطاعات الرعوية التابعة لقداسة البابا بالقاهرة والإسكندرية بنسبة ٢٥ ٪ ، ويترك للآباء المطارنة والأساقفة تقدير الموقف، كل في إيبارشيته، وفقًا للوضع الصحي بكل إيبارشية، سواء بالاستمرار الجزئي أو الإيقاف التام لحين تحسن الأوضاع، كما تم اتخاذ قرارات بإيقاف جميع الرحلات والخلوات والأيام الروحية، وأن يقتصر الافتقاد على الاتصال التليفوني، ومع إيقاف صلوات الثالث وقاعات العزاء وصلاة الحميم حتى تتحسن الأوضاع. 

الأربعة والعشرين ساعة الماضية شهدت رحيل 5 من الآباء الكهنة بسبب تأثرهم بعدوى فيروس كورونا والآباء المنتقلين هم: القمص أرسانيوس لطفي إيبارشية الزقازيق ومنيا القمح ، القمص ميخائيل لبيب كنيسة كنيسة مار بولس الرسول البساتين، والقمص أغاثون القمص بسطورس كنيسة الشهيد مار بقطر بن رومانوس إيبارشية أبنوب والفتح، والقس صرابامون عزيز كنيسة الأنبا أنطونيوس بالزقازيق، والقمص مرقس كمال كنيسة مارمرقس الرسول بمصر الجديدة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الأنبا مرقس يفتتح كنيسة جديدة بشبرا الخيمة

البابا تواضروس يستقبل كاهن كنيسة القديس مارمرقس بمصر الجديدة

بالأسماء.. البابا تواضروس يرقي 44 كاهنا بالقاهرة إلى رتبة القمصية

متأثرا بفيروس كورونا.. وفاة كاهن كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة

ترشيحاتنا

بعد أنباء تعاقده مع الزمالك.. هاشتاج أحمد الشيخ يتصدر تويتر

كارثة أخرى من الصين.. سلالة جديدة لفيروس كورونا يمكن أن تصيب البشر

رغم غيابه عن النهائي.. الزمالك صاحب أكبر نتيجة أمام الأهلي في كأس مصر 6-0

لاستشعار الحرج.. الجنايات تحيل قضية "فساد المليار" للاستئناف

حتى لا يفوتك الميري.. ننشر إجراءات وشروط التعيين بالوظائف الحكومية

خلال زيارة السيسي لـ باريس..صحيفة فرنسية: الحكومة المصرية توقع عقدا مع إيرباص لإنشاء قمر صناعي

Advertisements

ثروة طائلة.. قرار مفاجئ من العدل الأوروبية بشأن أموال مبارك وعائلته

طلبت من جمهورها الدعاء.. تطورات الحالة الصحية لفيفي عبده

النيابة العامة: إحالة طفل المرور و3 من أصدقائه لـ 4 محاكم مختصة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة طلائع الجيش في نهائي كأس مصر

القبض على مصطفى بوخا صاحب فيديو سماح بنت الحاج شهاب

تراجع أسعار جرام الذهب 4 جنيهات بسبب انخفاض الأسعار العالمية.. وعيار 21 يسجل 799 جنيها

النيابة العامة: طفل المرور وأصدقاؤه متهمون بتعاطي المخدرات وإهانة رجل شرطة

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يعلن انتهاءه من تسجيل أبعاد المؤامرة.. الزمالك يتوصل لاتفاق مبدئي للتعاقد مع أحمد الشيخ.. ونهضة بركان يتمسك بمواجهة الأهلي على ملعب محايد

رحلة آلاف السنين.. التفاصيل الكاملة لنقل ملوك مصر من التحرير لـ عين الحياة .. شاهد

مقابل بامبو ومصطفى فتحي.. الزمالك يطلب استعارة نجم وادي دجلة

كورنيش عالمي في مصر.. 30 صورة ترصد سحر ممشى النيل الجديد

مراجعة دورية بعد حصول المتحف المصري الكبيرعلى شهادة الأيزو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعدد ظهورها فى مهرجان القاهرة السينمائي.. تعرف على سعر و مواصفات بيجو 2008.. صور

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تبرز جمال يسرا اللوزي

رحلة آلاف السنين.. التفاصيل الكاملة لنقل ملوك مصر من التحرير لـ عين الحياة .. شاهد