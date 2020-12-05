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البحوث الفلكية: عمق زلزال اليوم 90 كيلو متر وضرب جنوب تركيا

السبت 05/ديسمبر/2020 - 07:01 م
صدى البلد
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هاني حسين
قال جاد القاضي  رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن زلزال اليوم  حدث في شرق البحر المتوسط وجنوب غرب تركيا.

وأضاف جاد القاضي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد "، ان  بعض المواطنين شعروا  بالزلزال  لأنه زلزال عميق عمقه 90 كيلو متر وكلما زاد عمق الزلزال زاد الشعور به لمسافات كبيرة".

وتابع جاد القاضي: "حدوث الزلزال على فترات متكررة أمر طبيعي، والمعهد يتنبا بحدوث زلازل ولا يمكن منع حدوث زلزال".

 وأكمل جاد القاضي: "جنوب غرب القاهرة وساحل البحر الأحمر مناطق معرضة لحدوث زلازل".


وأوضح "القاضي" في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن قوة الزلزال الذى وقع اليوم بقوة 5.4 بمقياس ريختر و بعمق 80 كيلو ، حيث شعر به سكان القاهرة والمحافظات الساحلية، ولم يتم رصد أي ضحايا أو خسائر في المنازل.

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية قد نفى خلال الأيام القليلة الماضية شائعة ظلام الأرض لمدة ثلاثة أيام.

وأكد أنه لا صحة لتعرض كوكب الأرض لأيام مُظلمة نتيجة حدوث عاصفة شمسية، كما أنه لم يتم رصد أي ظواهر غير طبيعية تتعلق بهذا الشأن أو غيره حتى الآن، مُوضحًا أنه كثيرًا ما يتردد مثل هذه الأنباء بالتزامن مع قرب نهاية العام وبداية عام جديد، مُشيرًا إلى أن العواصف الشمسية ليس لها  أي علاقة بإظلام الكوكب، وذلك لكونها ظواهر كونية طبيعية ليس لها تأثير خطير على كوكب الأرض. وان المعهد بالتنسيق مع العديد من المراصد يتم مراقبة الشمس باستمرار و تعطي توقعات للنشاط الشمسي.

و يقوم المعهد من خلال المراصد المغناطيسية التي يديرها في (الفيوم وابوسمبل) برصد وقياس المجال المغناطيسي للأرض على مدار الساعة، وكذلك رصد أي ظواهر غير طبيعية، ومنها العواصف الشمسية، التي قد تسبب عواصف مغناطيسية لمجال الأرض، في حين أن التوهجات الشمسية الهائلة تحدث ضمن دورة معروفة متكررة للشمس، يسببها اصطدام جسيمات عالية الطاقة بالأرض .

وتتكون هذه الجسيمات من مليارات الأطنان من الغاز ومواد أخرى تنطلق في الفضاء، كما أن وصول الجسيمات المشحونة جراء هذه الانفجارات إلى الغلاف الجوي العلوي لكوكب الأرض هو الذي يتسبب في حدوث "ظاهرة الشفق القطبي"
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