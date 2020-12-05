غرفة القاهرة التجارية: عمل المخابز بالغاز يغير طعم ورائحة الخبز

قال عطية حماد رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، تعليقا على تحويل عمل المخابز بالغاز الطبيعي وليس السولار، إن هذا الأمر يعمل على توفير أموال السولار الذي يصعب الحصول عليه في بعض الأحيان، وسعر السولار مرتفع على أصحاب المخابز ".

وأضاف عطية حماد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الغاز الطبيعي سوف يحدث تغييرا في طعم ورائحة رغيف الخبز وتختلف درجة التسوية لرغيف الخبز.





ويذكر ان الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، تناول خلاله متابعة جهود الدولة "لتطوير منظومة المخابز على مستوى الجمهورية"، وأثناء الاجتماع وجه الرئيس، بالإسراع بالخطوات التنفيذية لتحديث جميع جوانب منظومة المخابز وتداول الخبز على مستوى الجمهورية.





وخلال الاجتماع، عرض وزير التموين، في هذا الإطار، المراحل المختلفة لتطوير منظومة المخابز على مستوى الجمهورية، والبالغ عددها حوالي ٢٨ ألف مخبز، ومخطط الوزارة لرفع كفاءتهم، وتحويلهم للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار بالتعاون مع الجهات المعنية.





الأمر الذي أشاد به عدد من أعضاء مجلس النواب، مؤكدين أن مصر غنية بمواردها وثرواتها الطبيعية الجمة وعلينا استغلال الفائض من الثروات الطبيعية، وهذا بدوره سيصب في مصلحة الاقتصاد المصري والقضاء على مشكلة التلوث كونه وسيلة نظيفة غير مضرة بالبيئة.





فى البداية، قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن منظومة المخابز فى السابق كانت تعمل بالسولار، الأمر الذي جعل منتج العيش منتجًا غير صحي، لافتًا إلى أن السولار ليس بالوسيلة الجيدة لإنتاج منتج يستهلكه الإنسان فى طعامه.





وأضاف "السيد"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن ذلك سيكون له مردود إيجابي علي الإقتصاد المصري، حيث سيسهم في توفير الأموال التي تستورد بها المشتقات البترولية بحكم وجود البديل ألا وهو الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى أن الغاز الطبيعي أقل سعرًا، وهذا بدوره سيسهم فى توفير العملة الصعبة، إلى جانب كونه وسيلة نظيفة غير مضرة بالبيئة.





وتابع النائب حديثه قائلًا: "إن الرئيس السيسي يتجه حاليًا إلى النظر فيما نملكه من موارد، والعمل على الاستفادة منه بأقصى طريقة ممكنة لتقليل استيراد البدائل"، مؤكدًا أن السولار كان ولا يزال من ضمن المنتجات البترولية التي يتم استيرادها وبأسعار مرتفعة.





وأعرب عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان عن تمنيه مواصلة السير فى تحسين جودة إنتاج المخابز واستخدام الطاقة النظيفة بدلًا من عملها بالسولار، إذ إن هناك أكثر من ٤٠ ألف مخبز يعتمدون فى المقام الأول على السولار، مشيرٍا إلى أن الله وهبنا شبكات الغاز الطبيعي، والتى امتدت للقرى فى وقتنا الحالى، لذا لابد من استغلال هذه الثروات المهدرة وتوجيهها التوجيه الأمثل.