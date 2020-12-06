شاهد .. فيديو تجسسي جديد للسيارة كيا كادينزا kia cadenza 2022

تجهز شركة كيا لتحديثات واسعة جديدة لسيارتها كيا كادينزا kia cadenza 2022 بعد ظهور سيارات اختبارية مموهة في كوريا الجنوبية





و ظهرت كيا كادينزا kia cadenza 2022 الجيل القادم في فيديو تجسسي جديد تحت تمويهات كثيفة في كوريا الجنوبية .





التغييرات الجمالية الأبرز التي سيحصل عليها الجيل الجديد من كيا كادينزا kia cadenza 2022 هي الشبك الضخم وشعار كيا الجديد، مع تغييرات ميكانيكية وتقنية متعددة أخرى لم تكشف عنها كيا رسميا حتي الان بينما يتوقع البعض استمرار محرك V6 سعة 3300 سي سي الحالي بقوة 290 حصان .





و افادت تقارير اخري بأحتمالية انتقال كيا كادينزا kia cadenza 2022 لمحرك 4 سلندر توربو جديد خصوصا بعد اعلان كيا عن خطة لإعادة إطلاق العلامة في 2021 بشعار جديد وتوجه مختلف، مع إشارة تقارير لاحتمالية تدشين كيا كادينزا kia cadenza 2022 الجديدة كليًا في مارس القادم مع وصولها للأسواق في نهاية 2021.





و كشفت شركة كيا kia عن مبيعاتها العالمية لشهر نوفمبر 2020، والتي ارتفعت بنسبةـ 2% إلى 256,019 سيارة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2019.





وأعلنت شركة كيا kia ، أن السيارة كيا سبورتاج kia sportage هي الأكثر مبيعا وتم بيع 35,930 سيارة، وفي المركز الثاني جاءت السيارة كيا سيلتوس kia seltos والتي وصلت مبيعاتها إلى 31,861 سيارة .



