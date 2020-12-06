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منوعات

بعد أسبوع غياب.. سيدة تكتشف مخلوقا غريبا داخل مقابض سيارتها.. صور

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 02:14 ص
صدى البلد
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مريم صليب
شعرت سيدة استرالية بالغة من العمر 35 عاما، بالصدمة الشديدة حينما خرجت لقيادة سيارتها ولكنها وجدت ما لم تتوقعه على الاطلاق في مقابض سيارتها.

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن سيدة استرالية ثلاثينية نشرت صورا لمقابض سيارتها بعد أن استوطن فيها مخلوق غريب، حسب روايتها وسألت رواد التواصل الإجتماعي عن طرق للتخلص من ذلك المخلوق. 

كتبت السيدة أنها اضطرت للمكوث في المنزل لمدة أسبوع ولم تتمكن من الخروج و قررت أن تضع سيارتها في الجراج، ولكنها فوجئت بعد أسبوع ان سيارتها بها الكثير من الأتربة، وبعد فحصها وجدت المخلوق الغريب حول المقابض الآخرى . 

أكد بعض الرواد أن الأمر لا يحتاج إلى كل هذا الذعر فإن هذا المخلوق ما هو إلا عنكبوت وجد السيارة مكانا هادئا فقام بإنشاء عش له في المقابض، وخاصة أن المقبض قد يوفر له مسكنا آمنا بعيدا عن الحرارة و الضوء ، أما البعض الآخر يرى أن السيدة محقة و أن ذلك العنكبوت قد يكون من الفصائل الخطيرة . 
بعد أسبوع غياب.. سيدة تكتشف مخلوقا غريبا داخل مقابض سيارتها.. صور
بعد أسبوع غياب.. سيدة تكتشف مخلوقا غريبا داخل مقابض سيارتها.. صور
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