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فن

أبطال الجمهورية عدّو حدود العالمية| نجوم الفن يحتفلون بفوز الأهلى بـ كأس مصر

السبت 05/ديسمبر/2020 - 11:46 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
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أحمد إبراهيم
احتفل عدد من الفنانين بفوز النادى الاهلى بكأس مصر على حساب طلائع الجيش بعد مباراة ماراثونية انتهت بركلات الجزاء الترجيحية بثلاثة اهداف مقابل هدفين. 

وقالت الفنانة رانيا يوسف محتفلة بالفوز على طريقة مهرجان "اخواتى" : أبطال الجمهورية عدّو حدود العالمية. 

بينما علق الملحن اسلام زكى : "مصاحبش الفارافير بصاحب بس الاهلاوي .. عندي بطولات كتير الاول مش مركز تاني .. اخواااتي اخوااااتي

واضاف نبيل الحلفاوى : "البطولة الـ ١٤٠ وأعلى الأندية تتويجا حتى الآن في القرن الحادي والعشرين.. فخر لمصر  والمصريين. 

اما الفنانة رندا حافظ  فقالت : ابطال الثلاثيه عدّو حدود العالمية 

والفنانة مروة ناجى قالت : "مليون مبروك يا اهلاوية الثلاثية". 

وحقق النادى الأهلي فوزا على طلائع الجيش بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 في المباراة التى جمعت بينهما الليلة فى نهائي بطولة كأس مصر على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية بعد إنتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1.

وتقدم كهربا فى الدقيقة 64 للنادى الأهلي وتعادل ناصر منسي فى الدقيقة 92.

وسجل للنادى الأهلي كل من : على معلول وعمرو السولية وبدر بانون وأهدر أيمن اشرف ومحمد مجدى قفشة

كما أحرز لفريق طلائع الجيش إسلام محارب ومصطفى جمال وأضاع ناصر منسي وخالد سطوحي.
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