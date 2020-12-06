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رياضة

تشكيل أرسنال وتوتنهام المتوقع قبل الموقعة المرتقبة بالدوري الإنجليزي

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 11:57 ص
ارسنال
ارسنال
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عبدالله هشام
يحل فريق أرسنال ضيفا ثقيلا على منافسه توتنهام هوتسبير اليوم، الأحد، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً على ملعب السبيرز ضمن منافسات الجولة الـ11 من بطولة الدورى الممتاز الإنجليزي "بريميرليج". 


ومن المتوقع أن يشارك المحترف المصري محمد النني في التشكيل الأساسي لفريق أرسنال.


وجاء التشكيل المتوقع لأرسنال كالتالي: 

حراسة المرمى: رونارسون.

الدفاع: سواريز - لويز - ماجاليس - كولاسيناك

الوسط: محمد النني - مايتلاند نيلس -  بارتي

الهجوم: بيبي - ساكاو - نيكيتاه


بينما من المتوقع أن يبدأ فريق توتنهام المباراة بتشكيل كالتالي: 

حراسة المرمى: جو هارت

الدفاع: تانجانجا - سانشيز - دافيس - دوهيرتي

الوسط: لو سيلسو - ندومبيلي - هويبيرج

الهجوم: سون - مورا - جاريث بيل


ويسعى فريق أرسنال بقيادة أريتيا، المدير الفني، لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط لتحسين مركزه في جدول الترتيب بعد الخسارة الجولة الماضية أمام وولفرهامبتون.


ويدخل أرسنال المباراة بطموحات مرتفعة بعد الفوز في الأسبوع الماضي أمام فريق رابيد فيينا النمساوي بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف في بطولة الدورى الأوروبي.


على جانب آخر، يحاول فريق توتنهام بقيادة جوزيه مورينيو تحقيق الفوز بعد التعادل في الجولة الماضية أمام تشيلسي وفقدان نقطتين مهمتين في مشوار البطولة.


وفي بطولة الدورى الأوروبي، سقط فريق توتنهام في فخ التعادل أمام فريق لاسك لينز النمساوي بنتيجة ثلاثة أهداف لمثلها.


ويحتل فريق توتنهام المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة، فيما جاء فريق أرسنال في المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة.
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