بعد التتويج بـ كأس مصر.. الأهلي يحطم رقم برشلونة وبايرن ميونخ

رقم برشلونة وبايرن ميونخ من حيث تحقيق الثلاثية التاريخية

توج بلقب كأس مصر، أمس السبت، بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1، ليحطم

دهس منافسيه محليا وأفريقيا بل وعالميا، ويفرض سيطرته على الألقاب والأرقام، وخاصة بعد أن

وبتلك النتيجة، تأهل الأهلي لكأس العالم للأندية بعد غياب استمر لسنوات، كما سيخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي،أمام نهضة بركان المغربي الذي حقق لقب الكونفدرالية.

الأهلي يحطم رقم برشلونة وبايرن ميونخ:

وسبق وأن حقق الأهلي الثلاثية التاريخية مرتين، موسمي 2005 - 2006 و 2006 - 2007، ليرفع رصيده إلى 3 مرات، بعد التتويج بها هذا الموسم.





وتخطي الأهلي كلا بايرن ميونخ الألماني وبرشلونة الإسباني، في عدد مرات تحقيق الثلاثية التاريخية، حيث سبق وأن حققها عملاقي أوروبا مرتين.





وأصبح الأهلي أكثر فريق تحقيقا للثلاثية التاريخية على مر التاريخ برصيد 3 مرات، بالتساوي مع أوكلاند سيتي الأمريكي.