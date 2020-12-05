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رياضة

الأهلي يصرف مكافآت دوري أبطال أفريقيا لـ ثلاثي بيراميدز

السبت 05/ديسمبر/2020 - 02:16 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أنهت إدارة الأهلي، إجراءات صرف مكافآت الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا للاعبي الفريق الأول وجهازهم الفني؛ عقب الإنجاز الكبير والتأهل لكأس العالم للأندية.

وقامت الإدارة المالية بتحويل مكافآت الفريق لحسابات اللاعبين والجهاز الفني وسوف يتم خلال ساعات تحويل نسبة فوز السويسري رينيه فايلر في البطولة حسب المباريات التي كان متواجدًا فيها.

كما قامت الإدارة الحمراء بصرف نسب مكافآت جميع اللاعبين الراحلين ومن بينهم رمضان صبحي وشريف إكرامي وأحمد فتحي لاعبي بيراميدز الحاليين.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا علي حساب الزمالك بعد الفوز عليه 2-1 في المباراة التي أقيمت بإستاد القاهرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش مساء اليوم بإستاد برج العرب في نهائي كأس مصر .

شهدت الساعات الأخيرة في معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي ببرج العرب حالة من التركيز الشديد قبل ساعات من مواجهة طلائع الجيش المقرر لها مساء اليوم في نهائي كأس مصر، وخاض الفريق الأحمر مرانه الأخير بملعب المباارة وسط سياجًا من السرية فرضه بيتسو موسيماني المدير الفني وسيد عبدالحفيظ مدير الكره.

ووجه مدير الكرة سيد عبدالحفيظ رسالة شديدة اللهجة للاعبيه بان المباراة ليس سهله كما قد يظنوا كونها أمام طلائع الجيش وليس طرفها المنافس التقليدي، وقال عبدالحفيظ ان السبب الرئيسي وراء المعسكر المبكر  هو رسالة للاعبين باهمية المباراة  وصعوبتها فليس معني أن الطرف الثاني ليس هو الزمالك أن يكون نوعًا من التساهل.

وأضاف أن طلائع الجيش من الفرق المميزة جدًا والقادرة علي تحقيق الفوز والبطولات بسبب التشكيلة الرائعة من اللاعبين والجهاز الفني الذي يقوده طارق العشري وفوق كل ذلك مؤسسة منضبطة للغاية، وأوضح أن الإبتعاد باللاعبين عن الإختلاط تجنبًا لإصابات جديدة بفيروس كورونا هو سبب أخر للمعسكر المبكر.

وكان الفريق قد وصل الي الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق مساء الخميس وبعد تناول وجبة العشاء عقد موسيماني محاضرة مع اللاعبين شهدت تحفيظهم طريقة لعب المنافس الذي نجح في إخراج ثاني وثالث الدوري الزمالك وبيراميدز واللذين تأهلا لنهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

وترك موسيماني للاعبيه حرية النزول لتناول وجبة الأفطار أمس الجمعة ثم تناولوا وجبة الغذاء أعقبها محاضرة أخري قبل التوجه لملعب برج العرب لخوض المران الأخير الذي اظهر ان طاهر محمد طاهر الوافد الجديد من المقاولون العرب سيكون له دور مهم ومؤثر في المباراة وربما يكون في التشكيلة الرئيسية للفريق.



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