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فن

شاهد أحدث ظهور لهانى شاكر عبر إنستجرام

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 01:34 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر الفنان هانى شاكر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام صورة جديدة له.

وظهر هانى شاكر بإطلالة كلاسيكية وعلق قائلًا: "صباح الخير على حبايبى".

ونالت الصورة إعجاب متابعيه وعلقوا كالتالى:
-وحشتنا يا فنان 
-الاغنية الجديدة جميلة
-مستنيين اعمال تانية 

فيما حقق ديو "يا بخته" لـ هانى شاكر، أمير الغناء العربي، نقيب الموسيقيين، والمطرب أحمد سعد أكثر من مليون مشاهدة بعد 3 أيام من طرحه  على موقع الفيديوهات يوتيوب. 

وطرح أحمد سعد فيديو كليب "يا بخته" مع النجم هاني شاكر أمس عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب". 

ونشر أحمد سعد مقطعا من الأغنية عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، معلقا عليه: "و يا #بخته اللي احنا من بخته ، نحبه وقلبنا ياخده دلوقتي على قناتي الرسمية على يوتيوب لينك موجود فى Bio".

وفي خطوة مفاجئة حذف المطرب أحمد سعد صور خطيبته علياء بسيوني من حسابه على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، كما قام بإلغاء متابعتها أيضا.

وأظهرت تلك الخطوة امكانية حدوث انفصال سريع بين الخطيبين، وذلك بعد 4 شهور من الارتباط الرسمي.

ولم يقتنع كثيرون بتبرير أحمد سعد في تصريحات صحفية بأن حذف الصور يرجع لرغبته في إبعاد خطيبته عن السوشيال ميديا، ومنع تداول صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

كان المطرب أحمد سعد أعلن في شهر يوليو الماضي وبشكل رسمي خطوبته من مصممة الأزياء علياء بسيوني، والتي قال قبلها بأسابيع إنه دخل في قصة حب جديدة معها بعد طلاقه من الفنانة سمية الخشاب.

يذكر أن أحمد سعد أحيا حفلا فنيا كبيرا في دار الأوبرا المصرية، وذلك بمشاركة فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار بمشاركة نجوم الفرقة، وذلك فى ليلة فنية ساحرة من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ٢٩ والتى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة د. مجدى صابر فى الفترة من ١ الى ١٠ نوفمبر الجارى.

في الفاصل الأول من الحفل: مجموعة من أغانى زمن الفن الجميل منها دارى العيون اداء الفنان وائل ابو الفتوح.. يا عينى على الصبر اداء الفنان السيد وهب الله.. إن كنت ناسى أداء الفنانة آلاء أيوب.. حبك نار أداء الفنان أيمن مصطفى.. أوقاتى بتحلو أداء الفنانة شروق شريف.. يا خلى القلب أداء الفنان محمد متولى.

وبالفاصل الثانى من الحفل قدم عازف  التشيلو الأول الفنان عماد عاشور المقطوعة الموسيقية (حب ايه).

ثم قدم ـأحمد سعد فاصلا غنائيا بباقة من أجمل أانى التراث بالإضافة إلى مجموعة من أغانيه منها يا مصر مين يقدر عليكى.. على حسب وداد.. سألت نفسى.. العشم.. لأجل النبى.. اهوه ده اللى صار.

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