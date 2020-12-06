المملكة المتحدة تطرح لقاح كورونا الخاص بشركة فايزر في غضون أيام

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، أن لندن تستعد لتصبح أول دولة تطرح لقاح كورونا كوفيد 19 المستجد الأسبوع الجاري، ما يجعل اللقاح متاحًا في البداية في المستشفيات قبل توزيع المخزون على عيادات الأطباء.





ومن المقرر إعطاء الجرعات الأولى يوم الثلاثاء، مع إعطاء خدمة الصحة الوطنية (NHS) أولوية قصوى لتطعيم الذين تزيد أعمارهم على 80 عامًا، والعاملين في الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية وموظفي دار الرعاية والمقيمين.





وأعطت بريطانيا الموافقة الطارئة للقاح الذي طورته شركتا فايزر وبيونتيك الأسبوع الماضي - قفزت إلى الأمام في السباق العالمي لبدء برنامج التلقيح الجماعي الأكثر أهمية في التاريخ.





في المجموع، طلبت بريطانيا 40 مليون جرعة؛ حيث إن كل شخص يحتاج إلى جرعتين، وهذا يكفي لتطعيم 20 مليون شخص في دولة يبلغ عدد سكانها 67 مليون نسمة





ومن المتوقع توفر حوالي 800000 جرعة خلال الأسبوع الأول.





ومع ذلك، تتزايد المخاوف من أن عواقب انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في نهاية ديسمبر قد تعقد الاستجابة للوباء وكذلك التجارة.

وقال سام لوي، العضو السابق في المجموعة الاستشارية للتجارة الاستراتيجية التابعة لوزارة التجارة الدولية، ويعمل الآن كزميل أبحاث أول في مركز الإصلاح الأوروبي "ستكون هناك تأخيرات على الحدود وسيستغرق الأمر من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بعض الوقت للتعود على التجارة في ظل النظام الجديد ، ومن المحتمل أن المعدات المستوردة اللازمة للتعامل مع الوباء تنحصر في ذلك"

وأضاف "إنه شيء مهم لمكتب مجلس الوزراء، هناك نوعان من التحديات اللوجستية الضخمة التي تحدث في وقت واحد".

وشدد لوي أيضًا على أنه حتى مع صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن نهاية انتقال المملكة المتحدة خارج الاتحاد الأوروبي ستشهد اضطرابًا كبيرًا في الموانئ والطرق خلال العام الجديد ، مما سيؤدي حتمًا إلى مشكلات في سلسلة التوريد.

وقال: "الصفقة لا تلغي الحاجة إلى الإقرارات الجمركية وإجراءات الاستيراد والتصدير أو الحواجز التنظيمية أمام التجارة".

وهذه الضوابط ستكون جديدة، لم يتم إجراؤها أثناء عضويتنا في السوق الموحدة أو الاتحاد الجمركي أو أثناء الفترة الانتقالية، إنها ضوابط إضافية.





ووفقًا لتقرير الأوبزرفر، يقول بوكانان إن لديه "ثقة كاملة" في إمكانية توفير اللقاحات حتى 31 ديسمبر - لكن سعر استيراد السلع الأخرى ، بما في ذلك الطعام ، سيشهد مزيدًا من التأخير.

ومع ذلك ، قال سايمون إيفانز ، الذي يعمل لدى مورد لإحدى سلاسل المتاجر الكبرى في المملكة المتحدة ، في سبتمبر، إن المشاكل على طول حدود كينت مصنعة بالكامل وغير ضرورية.

وأضاف "عبرت بين عدم الكفاءة الصارخ والأشخاص الذين لم يرغبوا في حدوث ذلك ، واعتقدوا أنه إذا صمدوا لفترة طويلة بما يكفي ، فإن الجمهور البريطاني سيستسلم، ثم لديك الاتحاد الأوروبي الذي تأكد من أن هذا لا يمكن أن تكون ناجحًا لأنه إذا حدث ذلك فسيكون هناك آخرون ممن يريدون أن يحذو حذوهم".



