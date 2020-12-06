ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تجهيز مقار الإسماعيلية الانتخابية استعدادا لجولة إعادة النواب

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 11:39 م
اللواء تامر سعيد
اللواء تامر سعيد السكرتير العام لمحافظة الاسماعيلية
Advertisements
انجي هيبة
ترأس اللواء تامر سعيد، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، نيابة عن اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، المحافظ، غرفة العمليات الرئيسية لإعادة الانتخابات البرلمانية لعام 2020، بحضور ممثلي الجهات المعنية والتنفيذية والأمنية من مديرية أمن الإسماعيلية والقوات المسلحة والمرور والحماية المدنية وجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى مديريات الخدمات.

واستعرض سكرتير عام المحافظة، كافة التجهيزات التى تم تنفيذها بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها لجولة الإعادة للانتخابات البرلمانية لعام 2020 التي تنطلق غدا.

وأكد ضرورة تنفيذ تعليمات محافظ الإسماعيلية بشأن الالتزام التام واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة أية تداعيات للإصابة بفيروس كورونا المستجد ومراعاة التباعد الاجتماعي وتوفير كافة سبل المناخ الأمن والمناسب لجميع الناخبين لتسهيل عملية المشاركة فى الإدلاء بأصواتهم .

وشدد على التنسيق التام فيما بين مختلف الجهات المعنية على تأمين اللجان من الخارج و الاهتمام بأعمال التعقيم و التطهير المستمر للجان الانتخابية وارتداء الكمامة والعمل على إزالة أي معوقات قد تحدث مع  توفير مصادر إضاءة تبادلية في جميع مراكز الانتخابات و لجان الفرز ووجود تليفون خط ارضي بكل مركز انتخابى و مراجعة إجراءات الصيانة اللازمة لدورات المياه المستخدمة أثناء العملية الانتخابية داخل المقار الانتخابية بالأدوار الأرضية لتناسب ذوى الاحتياجات الخاصة.

يشار إلي أن إجمالى عدد المراكز الانتخابية بالمحافظة 201 مركز بإجمالى عدد 319 لجنة فرعية و901 ألف و569 ناخبا وناخبة علما أن الدائرة الأولي تشمل مركز الإسماعيلية وحي أول وثانٍ وثالث، والدائرة الثانية تشمل القنطرة غرب والقنطرة شرق، والدائرة الثالثة تشمل مركز التل الكبير والقصاصين وأبوصوير وفايد.

تجهيز مقار الإسماعيلية الانتخابية استعدادا لجولة إعادة النواب
تجهيز مقار الإسماعيلية الانتخابية استعدادا لجولة إعادة النواب
تجهيز مقار الإسماعيلية الانتخابية استعدادا لجولة إعادة النواب
تجهيز مقار الإسماعيلية الانتخابية استعدادا لجولة إعادة النواب
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بشارة يستعرض الموقف التنفيذى بالإسماعيلية استعدادا لانتخابات مجلس النواب 2020

الإسماعيلية أنهت الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب 2020

رش وتعقيم .. أولى مشاهد استعدادات فتح اللجان الانتخابية بالإسماعيلية

بدء فرز الأصوات باللجان الانتخابية بالشرقية.. شاهد

بإجراءات احترازية مشددة.. الوادي الجديد تستعد لجولة الإعادة في انتخابات النواب

تجهيز 319 لجنة انتخابية لجولة الإعادة بانتخابات النواب بالإسماعيلية

ترشيحاتنا

رخيصة ومفيدة.. استخدامات غير متوقعة لـ بودرة الأطفال

عاشق الأهلي.. الخطيب يشكر الشيخ مانع آل مكتوم

النيابة تكشف حقيقة تعدي فرد شرطة على سيدة ونجلها بالإسكندرية

جد ولا فنكوش.. مرتضى منصور يكشف المؤامرة ضده بالصوت والصورة بعد ساعة

كواليس فشل مفاوضات الزمالك مع "وحش" الإسماعيلي

بـ فستان زفاف جديد.. درة بإطلالة تفاجئ متابعيها على إنستجرام.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ السيدات.. ابتعدي عن هذه التسريحات لمنع تساقط الشعر

قطيفة أسود.. زوجة ميدو تستعرض جمالها بإطلالة أنيقة.. شاهد

دون علاج.. طرق طبيعية وفعالة للتخلص من الصداع