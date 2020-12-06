تجهيز مقار الإسماعيلية الانتخابية استعدادا لجولة إعادة النواب

ترأس اللواء تامر سعيد، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، نيابة عن اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، المحافظ، غرفة العمليات الرئيسية لإعادة الانتخابات البرلمانية لعام 2020، بحضور ممثلي الجهات المعنية والتنفيذية والأمنية من مديرية أمن الإسماعيلية والقوات المسلحة والمرور والحماية المدنية وجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى مديريات الخدمات.





واستعرض سكرتير عام المحافظة، كافة التجهيزات التى تم تنفيذها بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها لجولة الإعادة للانتخابات البرلمانية لعام 2020 التي تنطلق غدا.





وأكد ضرورة تنفيذ تعليمات محافظ الإسماعيلية بشأن الالتزام التام واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة أية تداعيات للإصابة بفيروس كورونا المستجد ومراعاة التباعد الاجتماعي وتوفير كافة سبل المناخ الأمن والمناسب لجميع الناخبين لتسهيل عملية المشاركة فى الإدلاء بأصواتهم .





وشدد على التنسيق التام فيما بين مختلف الجهات المعنية على تأمين اللجان من الخارج و الاهتمام بأعمال التعقيم و التطهير المستمر للجان الانتخابية وارتداء الكمامة والعمل على إزالة أي معوقات قد تحدث مع توفير مصادر إضاءة تبادلية في جميع مراكز الانتخابات و لجان الفرز ووجود تليفون خط ارضي بكل مركز انتخابى و مراجعة إجراءات الصيانة اللازمة لدورات المياه المستخدمة أثناء العملية الانتخابية داخل المقار الانتخابية بالأدوار الأرضية لتناسب ذوى الاحتياجات الخاصة.





يشار إلي أن إجمالى عدد المراكز الانتخابية بالمحافظة 201 مركز بإجمالى عدد 319 لجنة فرعية و901 ألف و569 ناخبا وناخبة علما أن الدائرة الأولي تشمل مركز الإسماعيلية وحي أول وثانٍ وثالث، والدائرة الثانية تشمل القنطرة غرب والقنطرة شرق، والدائرة الثالثة تشمل مركز التل الكبير والقصاصين وأبوصوير وفايد.



