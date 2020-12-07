علي غزال: تمنيت اللعب للزمالك.. ولهذا السبب تعثر انتقالي لـ سيراميكا كليوباترا

قال علي غزال، المنضم حديثا لنادي سموحة، إن انضمامه إلى الفريق السكندري، تجربة جديدة ويتمنى تحقيق نجاحات مع الفريق.





وأضاف علي غزال، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»: “دخلت في مفاوضات مع عدد من الأندية منها، وادي دجلة وكنت قريبا من اللعب للفريق لكني صرفت نظر في النهاية لعدم جدية العرض”.





وتابع: "اتفقت مع ماجد سامي على كافة التفاصيل، لكن الأخير توقف عن الاتصال بي لذلك تعثرت الصفقة، وسيراميكا كليوباترا فاوضتني لكننى كنت أتفاوض مع دجلة في هذا التوقيت".





وأكمل: "لم اتفق على المشاركة مع سموحة والرؤية الفنية وراء انتقالي إليه، وأيمن يونس وعبدالحليم علي تواصلا معي للانضمام للزمالك، وكنت أتمنى اللعب بالقميص الأبيض، ولكن الأمور لم تكتمل وسموحة تمسك بي".





وأتم: "الأهلي لم يفاوضني غير واحدة عن طريق هيثم عرابي مدير التعاقدات وقتها، والمفاضات لم تكتمل بسبب رحيله عن الفريق".