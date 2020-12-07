توافد الناخبين على لجان كفر الشيخ للإدلاء بأصواتهم في أول أيام الإعادة لانتخابات النواب

فتحت اللجان الانتخابية في محافظة كفر الشيخ، أبوابها؛ لاستقبال الناخبين في التاسعة من صباح اليوم الإثنين، في أول أيام التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020.





وتواجد الناخبون، على اللجان الانتخابية أيضا في وقت مبكر وقبل فتح اللجان للإدلاء بأصواتهم، خاصة في لجان القرى التي ينتمي إليها المرشحون في جولة الإعادة.





يأتي هذا في ظل وجود تأمين أمني مكثف لجميع اللجان الانتخابية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.





وكانت محافظة كفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ قد استعدت لإجراء انتخابات الإعادة لمجلس النواب، وأنهت مجالس المدن في تجهيز وتعقيم وتطهير الـ 801 لجنة فرعية، ليدلي 2 مليون و350 ألف ناخب بأصواتهم في انتخابات الإعادة.





من جانبه، أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على جاهزية المحافظة لإجراء الإعادة بتوفير كافة متطلبات العملية الانتخابية وراحة الناخبين، مشيرًا إلى أنه يتابع تجهيز المقار الانتخابية واللجان الفرعية لإجراء انتخابات الإعادة لمجلس النواب 2020م، معلنا رفع حالة الطوارئ.





وأشار إلى أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب 2 مليون و 350ألف مواطن، يدلون بأصواتهم في 801 مقر انتخابي، مؤكدة أنه تم تجهيز وتعقيم وتطهير الاستراحات، وتعقيم وتطهير اللجان ،وتوفير استراحات للناخبين وكراسي متحركة لكبار السن، ومولدات كهربائية.





وأكد محافظ كفر الشيخ، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، برئاسة اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، تتابع وتتلقى تقارير من رؤساء المدن، ومن الغرف الفرعية، التي تم ربطها بغرفة عمليات المحافظة، لمتابعة الاستعدادات والتجهيزات وأعمال التطهير والتعقيم.





وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن رؤساء المدن والوحدات القروية، تفقدوا مقار الانتخابات الفرعية الـ 801 بقرى ومدن المحافظة، لمتابعة تجهيزها وتطهيرها وتعقيمها، وفرشها ، ورفع كفاءة دورات المياه العمومية، والمرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحي وتوافر وصلاحية كافة وسائل ومعدات الحماية المدنية.





وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى توافر طفايات حريق مع وجود عناصر مدربة على استخدامها، فضلًا عن رفع درجة الاستعداد في مختلف الوحدات الصحية والمستشفيات وفرق الإسعاف.





وأضاف نور الدين، أنه تم توفير كراسٍ ومظلات وأماكن انتظار داخل فناء المدرسة لراحة كبار السن مع تدبير كرسي متحرك بكل مقر واختيار مقر لجان التصويت الفرعية بالدور الأرضي مراعاة ظروف كبار السن والمرضى ذوي الاحتياجات الخاصة.



